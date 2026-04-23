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影／NASA太空人林琪兒訪昔美軍俱樂部 盧秀燕喊「歡迎回家」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
太空人林琪兒(右)今天拜訪位於台中西區的劉麵包廠，與101歲的蘋果麵包發明者劉哲基(左)相見歡。記者余采瀅／攝影
太空人林琪兒(右)今天拜訪位於台中西區的劉麵包廠，與101歲的蘋果麵包發明者劉哲基(左)相見歡。記者余采瀅／攝影

在台灣出生的美國NASA太空人林琪兒返台，他曾經兩度完成太空漫步之旅，預計這次訪問台灣5天，並有公開演講。林琪兒2歲前曾在台中生活，今天回到故鄉台中參訪，台中市長盧秀燕親自接待喊「歡迎回家」；林琪兒也回應很高興回到台中的家，「好像完成人生某一個圓環」。

林琪兒與其妻子今天先拜訪位於台中西區的劉麵包廠，與101歲的蘋果麵包發明者劉哲基相見歡。林琪兒說，他相信幼時有吃過蘋果麵包，現在才會頭好壯壯，甚至上太空。

隨後林琪兒參訪美村綜合服務園區，由盧秀燕親自接待。盧秀燕表示，林琪兒父親是瑞典裔美軍人員，曾派駐台中清泉崗基地，母親則是台灣人，兩人因工作認識進而結婚，他3歲以前住在台中，後來隨家人移居美國，「他是我們的家人，特別歡迎他回家」。

盧秀燕說，林琪兒上過太空，且最近結束阿提米絲2號任務，創造許多人類在外太空的紀錄，非常傳奇，以他為榮。

盧秀燕指出，美村綜合服務園區以前是美軍俱樂部，可以聯誼用餐與舉辦活動，後來由國防部管理，她在立委任內爭取用地，但一直沒有開發閒置，後來她上任後活化作為美村綜合服務園區，保留門面與原有的46棵樹，紀念過去美軍俱樂部，並規劃公托、親子館、兒童運動中心等，作為婦幼基地。園區預計9月4日啟用，盧秀燕也邀請谷處長與林琪兒屆時共襄盛舉。

林琪兒表示，很高興有機會回到「我的家台中」，也很高興保存這棟建築，不僅保留這段歷史，也見證台美過去情誼，園區將服務在地家庭、孩子及女性，與過去美軍俱樂部是類似功能，可以聯繫感情與交流的地方。「今天回到台中，我好像完成了人生某一個圓環」，很高興回到台中的家，與台中家人分享過往回憶。

美國在台協會（AIT）處長谷立言說，去年5月他在休士頓見到林琪兒博士，驚訝他對於太空探索有很大的貢獻，也驚訝他跟台灣很有淵源，因此跟盧市長討論，促成林琪兒回到台中。台美之間不僅合作密切，未來在太空、科學及其他領域可以有進一步的合作。

此次拜會，盧秀燕贈送林琪兒書籍「華美的跫音」，該書講述1960年代美軍文化影響下的台中生活；林琪兒則回贈盧市長他2015年在國際太空站執行任務時親手拍攝的裱框照片，圖中可見從太空鳥瞰雲霧繚繞的台灣，別具意義。

太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區。記者余采瀅／攝影
太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區。記者余采瀅／攝影

太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區，由台中市長盧秀燕親自接待。記者余采瀅／攝影
太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區，由台中市長盧秀燕親自接待。記者余采瀅／攝影

太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區。記者余采瀅／攝影
太空人林琪兒今天參訪美村綜合服務園區。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕贈送林琪兒書籍「華美的跫音」，該書講述1960年代美軍文化影響下的台中生活。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕贈送林琪兒書籍「華美的跫音」，該書講述1960年代美軍文化影響下的台中生活。記者余采瀅／攝影

美國太空人林琪兒今參訪台中，致贈台中市長盧秀燕太空視角的台灣。記者余采瀅／攝影
美國太空人林琪兒今參訪台中，致贈台中市長盧秀燕太空視角的台灣。記者余采瀅／攝影

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