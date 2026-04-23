石崇良稱馬鈴薯採逐批抽驗 …王鴻薇酸「卓是今非」 卓揆用謊言應付國人

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安危機，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱「會每一顆拿出來檢查」遭到質疑。衛福部長石崇良今表示，食藥署邊境檢驗是逐批抽驗，對此，國民黨立委王鴻薇批評，卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂。

王鴻薇表示，日前質詢時她提到政府為了美國頒布特規辦法，要開放可能有毒的美國進口發芽馬鈴薯，當下卓榮泰口氣很大，說要「逐顆」檢查，不會讓發芽馬鈴薯留到市面。她第一時間就質疑，我國的檢驗量能根本不夠，一個貨櫃十幾萬顆馬鈴薯全台檢驗龍葵鹼（茄鹼）的能量極其有限，檢驗過程需時5至7天，且馬鈴薯在進口後仍會持續成熟，「卓式檢查」根本天方夜譚。

王鴻薇指出，才短短兩天的時間，衛福部就知道麻煩大了，石崇良今天出來「打臉」卓榮泰，明確表示食藥署邊境檢驗是「逐批」抽驗，依風險程度調整抽驗比率，像馬鈴薯就是每批進貨採2～10％抽驗。石崇良還補一句，這種科學抽驗方式已行之有年。

王鴻薇批評，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，關於發芽馬鈴薯的危害，她已經不止一次提醒，但卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂，為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。

王鴻薇說，行政院與衛福部已經宣告信用破產，從檢驗內容到法規都在呼嚨，出賣國人食安與健康。「對了，美關稅效力尚未確定，民進黨政府竟執意要進入台灣，到底鄭麗君私下還對美國承諾了什麼？」