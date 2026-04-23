快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良稱馬鈴薯採逐批抽驗 …王鴻薇酸「卓是今非」 卓揆用謊言應付國人

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
行政院院長卓榮泰日前宣稱進口馬鈴薯會「一顆顆檢查」引發質疑，衛福部部長石崇良回應媒體表示，現行進口食品管理制度並未要求逐顆檢驗。記者林俊良／攝影
行政院院長卓榮泰日前宣稱進口馬鈴薯會「一顆顆檢查」引發質疑，衛福部部長石崇良回應媒體表示，現行進口食品管理制度並未要求逐顆檢驗。記者林俊良／攝影

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安危機，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱「會每一顆拿出來檢查」遭到質疑。衛福部長石崇良今表示，食藥署邊境檢驗是逐批抽驗，對此，國民黨立委王鴻薇批評，卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂。

王鴻薇表示，日前質詢時她提到政府為了美國頒布特規辦法，要開放可能有毒的美國進口發芽馬鈴薯，當下卓榮泰口氣很大，說要「逐顆」檢查，不會讓發芽馬鈴薯留到市面。她第一時間就質疑，我國的檢驗量能根本不夠，一個貨櫃十幾萬顆馬鈴薯全台檢驗龍葵鹼（茄鹼）的能量極其有限，檢驗過程需時5至7天，且馬鈴薯在進口後仍會持續成熟，「卓式檢查」根本天方夜譚。

王鴻薇指出，才短短兩天的時間，衛福部就知道麻煩大了，石崇良今天出來「打臉」卓榮泰，明確表示食藥署邊境檢驗是「逐批」抽驗，依風險程度調整抽驗比率，像馬鈴薯就是每批進貨採2～10％抽驗。石崇良還補一句，這種科學抽驗方式已行之有年。

王鴻薇批評，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，關於發芽馬鈴薯的危害，她已經不止一次提醒，但卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂，為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。

王鴻薇說，行政院與衛福部已經宣告信用破產，從檢驗內容到法規都在呼嚨，出賣國人食安與健康。「對了，美關稅效力尚未確定，民進黨政府竟執意要進入台灣，到底鄭麗君私下還對美國承諾了什麼？」

美國 立法院 國民黨 馬鈴薯

延伸閱讀

邊境抽驗2%打臉卓揆？ 石崇良：馬鈴薯發芽與毒性沒有絕對相關

影／若發現馬鈴薯發芽 莊人祥：農業部會逐顆檢驗

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

進口馬鈴薯採批次抽驗制 石崇良：不是「一顆顆檢查」

相關新聞

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會民政委員會工作報告，議員關注少子化嚴重，陳坦言，全台各縣市生育率全都下降，不過脫北問題外縣市沒有，但台北市每個月人口都在流失，根據每月彙整的戶籍數，少的話一個月少7、8百人，多的7、8千人都有，真的台北市每個月可以少掉一、兩個里。

懶人包／淡江大橋512通車！6大問秒懂為何被嘲選舉浮橋、流標7次也要蓋

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。 對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。 為什麼淡江大橋備受矚目？ 淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。 札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的

高齡駕駛換照5月31日上路規費50元 違者最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路，若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

石崇良稱馬鈴薯採逐批抽驗 …王鴻薇酸「卓是今非」 卓揆用謊言應付國人

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安危機，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱「會每一顆拿出來檢查」遭到質疑。衛福部長石崇良今表示，食藥署邊境檢驗是逐批抽驗，對此，國民黨立委王鴻薇批評，卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂。

中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

社工遭判刑釀「防禦性」通報 案量恐暴增衛福部明年啟動「分案新制」

剴剴案社工遭判刑引發各界對社工權益討論。立委王育敏指出，111至114年4年內新增逾5萬個案，但實際接受保護服務的個案卻在下降，且保護性社工人數未隨之成長。衛福部長石崇良說，因應剴剴案導致「防禦性」通報，預期案量還會暴增，衛福部已研擬一致性通報原則。衛福部保護司司長郭彩榕說，社安網「調查處理中心」預計明年上路，將聘「助手」協助分案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。