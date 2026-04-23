「鬆鬆研究所」身體調理文創市集周末登場 一窺萬華當代的療癒風景

按摩、鬆筋等「鬆鬆文化」儼然已成現代人不可或缺的身體調理。新富町文化市場25、26日舉辦文化祭「萬華鬆鬆研究所」，發掘萬華的民俗風景與身體調理之間的關係，體驗或疏通脈絡或和諧歸位的療癒文化。活動現場邀集19組品牌市集與8場精彩系列活動，探索10家萬華養生美容店家故事，歡迎民眾周末來到輕輕鬆鬆（khin-khin-sang-sang）的新富氣結轉運站。

「萬華鬆鬆研究所」企劃踏查在地經營的整骨、推拿、按摩、採耳、修容、越式洗頭、美甲等療癒服務類型店家，他們或藏身在菜市場，或已在華西街傳承二代，或是身懷武術的隱者，以及來台打拚的創業故事，將以主題展覽呈現屬於地方民俗文化的產業變遷，與萬華當代的療癒風景。

新富有樂市也邀請萬華導覽團隊沐育文化與作家林立青，從主題路線與勞動生活視角體察地方的「鬆」地景；專業觀點如何看待非主流療法？主題室內市集募集近20組「療癒」品牌與身心共鳴，有刮痧、推拿、溫罐、敲筋等多樣體驗選擇，還有香氛、手作工藝、輕食飲品、圖文紙品等特色創作品牌齊聚新富町文化市場。期盼在萬物萌發的春天，為眾人打造鬆一口氣的所在。完整資訊可見： https://portaly.cc/umkt_fair