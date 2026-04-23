貓空將有新地標 連接貓纜382米空中「雙葉斜張橋」明年動工

北市貓空地區主要聯外道路，幾無專屬人行空間，人車爭道，北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋，目前私人土地徵收已達三分之二，工務局上午在議會工作報告中指出，預定明年2月開工，118年竣工啟用。

貓空地區主要聯外道路為指南路三段38巷與40巷，屬山區路段，道路寬僅約6至8公尺，且區域內停車空間不足，路邊違規停車嚴重，幾乎無專屬人行空間・致使常發生人車爭道情況，影響地區遊憩體驗之品質。

工務局指出，這座人行斜張橋，未來將可串聯貓空纜車站與茶推廣中心附近景點，採人車分道行人友善的步行動線，也將納入「三貓計畫2.0」特色景點，推動地方觀光行銷。

議員李柏毅指出，工程土地延伸，有9成5是私人土地，關鍵就是徵收，沒有土地根本蓋不了，既然要蓋，就要盡快做好，成為貓空地區的新景點。畢竟貓空觀光，大家非常期待，但過這麼久，北市不能都拿同樣的東西吸引同樣的人來，一定要吸引讓更多的國內或國外觀光客願意來貓空。

大地處指出，這個案子的土地，後來變更成「交通用地」，所以協議價購，目前已經完成了三分之二。經過近1年的準備時間，已經跟大部分的地主都講好了，他們也都願意，大概超過8成地主同意價購，其他是已經搬出的後代，協議過程中沒有來，將申請內政部以徵收途徑處理。

設計部分，大地處指出，人行跨越橋的兩端，場域有擴大，讓民眾遊憩時，可以拍照，成網紅打卡景點，這一部分會配合相關的規畫做設計。

北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供

北市工務局大地工程處規畫從貓纜貓空站至天恩宮，興建長382公尺、寬5公尺「雙葉造型」人行斜張橋。圖／大地工程處提供