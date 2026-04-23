脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

北市少子、脫北潮嚴重，北市民政局長陳永德今赴議會民政委員會工作報告，議員關注少子化嚴重，陳坦言，全台各縣市生育率全都下降，不過脫北問題外縣市沒有，但台北市每個月人口都在流失，根據每月彙整的戶籍數，少的話一個月少7、8百人，多的7、8千人都有，真的台北市每個月可以少掉一、兩個里。

民政局今天赴委員會工作報告，議員秦慧珠、簡舒培、陳賢蔚、洪婉臻、王孝維等人問及北市府的人口對策，局長陳永德說，真的如同前有議員提到，「台北市十年已經少掉一個大安區」。

「將人口政策放在民政局，真的很沈重！」陳永德說，這也是為什麼台北市政府要成立人口對策委員會，因為解決人口政策還需要社會局、教育局等跨局局，有KPI、也有指標，但推出人口對策，「始終人口還是慢慢減少。」

陳永德也感嘆，他記得過去當議員30年前時，委員會在場的資深議員秦慧珠應該也知道，30年前民代跑的婚禮場，「黃道吉日少不了、周六日少不了、要選舉時更少不了」，一天可能要跑七、八場，但現在一天可能一場還沒有，以前一周至少十場，現在卻是愈來愈少，跑到周末、黃道吉日也都沒有。

議員簡舒培也嘆「你（陳永德）一周還有一、兩場，代表還是你人緣很好，我統計我去年一整年婚禮場一隻手指頭數得出來」，還有現在年輕人結婚也不喜歡找民代來。

召集人王孝維說，怎麼會變成這樣，我們也史料未及，但現在政府唯一一點可以做的就是盡量補助，可以做的就好」，當場就有議員問王孝維「你的兒子娶了沒？」王還當場嘆「還沒，我煩惱啊。」認為市府鼓勵結婚生育就是補助要多給一點，現在第一胎補助四萬元太少了，生第三胎補助一百萬就可以，大家一起努力，人口就會稍微增加一下。

簡舒培表示，她過去當民代助理時，都認為在台北市當公務員很驕傲的事，但現在新世代不覺得在台北市當公務員有成就感，認為生活才最重要，所以台北市政府應該要讓北市公務員工作與家庭平衡，她也認為，現在新北也將生育獎勵金提高到第一胎4萬元，但這也不會讓年輕人想婚，房子才是最大問題，北市府應該要思考用什麼樣的政策，讓台北市的空房釋出來，讓年輕人願意在台北市生小孩，「發錢是小事，但發錢不會解決大家願意生養的問題。」