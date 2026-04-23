響應世界地球日 環境部展開「空品新識力」知識挑戰

響應4月22日世界地球日，環境部日前推動的「Clean Air, Better Future 空品新識力」全民空品通識課活動，邁入全新亮點階段！自即日起，「全民空品知識挑戰」測驗正式上線。只要是具備中華民國國籍的民眾，完成數位課程指定進度並通過線上測驗，即有機會抽中最高面額1萬元的電子禮券。

為了將嚴肅的空品議題轉化為民眾有感的生活行動，即日起至6月5日止，民眾只要於活動網站註冊會員，觀看「全民空品通識課」進度達50%，即可解鎖線上知識挑戰測驗！系統將從題庫中隨機抽選50題，只要答對35題（滿70 分）即可取得抽獎資格；本次活動獎項包含1萬元電子禮券1名、5,000元6名、1,000元10名以及500元600名，總計將抽出617位幸運兒。得獎名單預計於6月15日前透過活動官網正式公告，並以手機簡訊發送電子禮券序號。

環境部部長彭啓明親自參與課程錄製，強調臺灣空氣品質治理已從傳統的「末端管制」，全面邁向「淨零與減污共利」的新階段。本次課程（共11集）涵蓋氣象與空品、大氣化學、污染成因、健康風險、預報技術及淨零政策等主題。將艱澀的大氣科學與健康風險數據轉化為生活化科普知識，例如帶領民眾破除「待在室內最安全」的迷思，直擊隱藏在裝潢建材與三手菸中的隱形威脅，讓民眾全面掌握空氣品質與日常生活的密切關聯。

此外，環境部也特別向全國15至18歲的高中職與五專在學生發出「青年召集令」。青年學子只要完成100%數位課程，並於5月15日前以黑筆或藍筆親筆手寫500字以內的「給未來藍天的一封情書」拍照上傳，不僅完課後能下載數位學習證明以豐富學習歷程，更有機會透過專家評選，爭取20個名額的1萬元獎學金。入選青年將獲邀出席6月舉辦的「部長空品沙龍」席次，與彭部長面對面進行跨世代的溫馨治理對話，將對2026年清淨藍天的期許大聲說出來。