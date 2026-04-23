2年內只驗61批⋯發芽馬鈴薯誰把關？ 王世堅點破關鍵：稽查量能不足

政府開放美國發芽馬鈴薯輸入台灣，該由農業部防檢署、財政部關務署還是衛福部食藥署主責？民進黨立委王世堅今天在立法院財委會質詢時直指，馬鈴薯輸入議題，最重要是看是否對國人健康造成影響，因此「最關鍵是衛福部的檢查」，卻面臨查驗量能不足，只有2家實驗室能驗，及地方、中央後市場稽查量能不足困境。衛福部說，馬鈴薯採抽批查驗，2年來檢驗比率平均4%、共61批。

王世堅說，檢測龍葵鹼為食藥署責任，但目前全台僅有2家檢驗機構，而我國進口馬鈴薯每批次高達15萬公噸，若以顆數計算，恐上看數百萬顆，且檢驗需要時間，衛福部量能是否足夠？若目前量能已不足，未來放寬為發芽不必整批退運，恐再導致量能大增，該如何應對？

衛福部次長莊人祥表示，我國目前有6家機構可檢驗龍葵鹼，但僅2家取得龍葵鹼檢驗項目認證，而目前每次檢驗時間，所需時間約3天，現行採抽驗方式，邊境抽查比率為2至10%，統計113年至今，國外輸入馬鈴薯共1652批，食藥署共檢驗61批，換算抽驗比率約4%，若未來發現風險上升。將再依法調升抽驗比率。

不過，若農業部檢疫未發現發芽，食藥署也未抽查發現龍葵鹼，發芽馬鈴薯恐流入市面，被加工使用。王世堅強調，應強化後端查驗，國內食品加工廠品質參差不齊，衛福部查驗量能如何？政府稱開放發芽馬鈴薯不必整批退運，是比照日本作法， 但日本針對後端加工廠把關嚴格，由政府指定特定級別、廠牌加工廠，且要求這些加工廠需有色澤、形狀自動辨識設備，篩選後才進入加工程序。

此外，食藥署現行後市場稽查人力僅86人，地方衛生局處稽查人員更是一人需負責逾千家業者查詢。王世堅批評，中央、地方稽查量能均不足，恐力有未殆，不少民間加工廠業者都說沒聽過日本配置的色澤、形狀自動辨識設備，政府比照國際標準讓進口友善，對方有相應提供我國方便，但食品安全仍必須把關，萬一未能及時揪出毒素，疑慮馬鈴薯被做成薯條，恐已驗不出龍葵鹼。

對此，食藥署副署長蔡淑貞說，食藥署已要求食品加工廠設施、設備需符合相關規定，並落實自主檢驗檢測，若加工廠達一定規模，則要求需有地方三驗證，最後一層把關，則會有地方、中央和責的專案幾查，地方也會另有稽查專案，若進入加工廠產品便會稽查，且這類加工廠，多已設置「選別機」，這是工廠基本設施設備，至於其設置普及度等，將進一步確認。