快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

66歲確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
安南醫院泌尿科醫師董修廷指出，人體泌尿道從腎盂、輸尿管到膀胱皆覆蓋著上皮細胞，由於台灣上泌尿道癌發生率高，提醒民眾若出現「無痛性血尿」務必提高警覺，及早尋求專業評估。圖／安南醫院提供
安南醫院泌尿科醫師董修廷指出，人體泌尿道從腎盂、輸尿管到膀胱皆覆蓋著上皮細胞，由於台灣上泌尿道癌發生率高，提醒民眾若出現「無痛性血尿」務必提高警覺，及早尋求專業評估。圖／安南醫院提供

台南一名60多歲王姓男子平時熱愛登山，自認身體硬朗，但有長期吸菸習慣，日前王男發現自己出現血尿並伴隨左側腰痠情況，起初誤以為運動過度或「火氣大」，未料症狀未改善，就醫檢查後確診泌尿上皮癌，經手術合併藥物灌注治療後，追蹤3年未復發，王男也成功戒菸，恢復健康生活。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董修廷表示，不少民眾發現尿液帶血但未伴隨疼痛，常輕忽為一般身體不適，延誤就醫時機，然而「無痛性血尿」往往是泌尿上皮癌的重要早期警訊，尤其台灣的上泌尿道上皮癌發生率居全球之冠，且預後相對較差，民眾不可掉以輕心。

董修廷指出，人體泌尿道包括腎盂、輸尿管、膀胱與尿道，均由泌尿上皮細胞構成，統計顯示，全球約9成泌尿道癌症發生在膀胱，但台灣上泌尿道病例占比高達3成，且以中南部沿海地區較為常見，加上輸尿管壁較薄，癌細胞易穿透擴散，復發率也高於膀胱癌，是極具威脅的隱形殺手，且除環境與藥物外，吸菸也是另一大致癌因子。

他說，在臨床症狀方面，泌尿上皮癌最典型表現為無痛性血尿，包括肉眼可見紅尿或健康檢查發現的尿液潛血，部分患者也可能出現頻尿、急尿或腰痛等情形，通常會先進行尿液細胞學檢查篩檢，並安排膀胱鏡或輸尿管鏡進一步確認病灶位置與範圍，以利精確診斷。

董修廷表示，泌尿上皮癌治療方式則依腫瘤侵犯深度與擴散情形而定，癌症早期的患者可透過內視鏡手術搭配藥物灌注降低復發風險，但若腫瘤已侵犯肌肉層，則須採取根除性手術；現在也導入達文西機械手臂等微創技術，減少手術傷口並加速術後恢復。

另外，倘若患者已晚期，近年免疫治療與新型標靶藥物「抗體藥物複合體」發展，也有助於精準攻擊癌細胞並延長存活期。董修廷也強調，隨著醫療技術進步，若能及早警覺無痛性血尿等異常徵兆並儘速就醫，有助提升治療成效與生活品質，是守護健康的重要關鍵。

台南 手術

延伸閱讀

攝護腺癌不是只有全除跟追蹤2種選擇 「不可逆電穿孔治療」三天出院

不可逆電穿孔治療 精準切除攝護腺癌

三餐不定時釀上腹部陣發性疼痛 膽囊多發結石惹禍

幼兒高燒4天後全身紅疹！ 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

相關新聞

手搖飲半糖也母湯！一杯就逼近每日上限 台大研究揭「隱形糖」真相

台灣人愛喝手搖飲已成日常，不少人「無糖不歡」，但嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。台灣大學最新研究揭露，市售手搖飲不僅糖分驚人，部分標榜「無糖」飲品甚至仍含糖，且多數產品同時含有人工甜味劑，潛藏健康風險與資訊落差，引發公共衛生關注。

政院：5月天然氣、桶裝瓦斯凍漲 計程車油價補貼6千元

中東情勢未歇，行政院長卓榮泰拍板三項新措施，包括5月份桶裝瓦斯與民生天然氣凍漲，5月20日起推動計程車油價補貼專案，全國約9萬輛合法登記在籍的計程車，除了純電車外，每台車補貼6000元，8月底前可申請，可使用至2026年底，以及遠洋漁業補貼2選1方案。

高齡駕駛換照5月31日上路規費50元 違者最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路，若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

農業部稱「日本不看馬鈴薯發芽」 立委批：自己敢吃再讓民眾吃

政府放寬美國馬鈴薯輸入規定，發芽時不需整批退運，外界憂心發芽馬鈴薯流入加工鏈。立法院財政委員會邀農業部、衛福部馬鈴薯輸入進行專案報告，立委林德福質疑，專家認定發芽馬鈴薯恐含龍葵鹼，政府卻放任發芽馬鈴薯入關，如何確保消費者不會受害？衛福部次長莊人祥說發芽處理係農業部主責，農業部次長胡忠一則稱自己也是國民、也重視食安，但如何把關食安需問衛福部。

2年內只驗61批⋯發芽馬鈴薯誰把關？ 王世堅點破關鍵：稽查量能不足

政府開放美國發芽馬鈴薯輸入台灣，該由農業部防檢署、財政部關務署還是衛福部食藥署主責？民進黨立委王世堅今天在立法院財委會質詢時直指，馬鈴薯輸入議題，最重要是看是否對國人健康造成影響，因此「最關鍵是衛福部的檢查」，卻面臨查驗量能不足，只有2家實驗室能驗，及地方、中央後市場稽查量能不足困境。衛福部說，馬鈴薯採抽批查驗，2年來檢驗比率平均4%、共61批。

鋒面逼近中 專家示警：對流系統發展 午後由北往南變天

鋒面接近中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面接近中，鋒面附近目前有看到對流系統發展（台灣北部海面），午後起由北往南各地天氣將陸續變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。