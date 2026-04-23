馬鈴薯發芽不代表就有龍葵鹼？農業部次長：日本根本就不檢查

近日針對台美簽署貿易協定後，政府有條件放寬美國發芽馬鈴薯進口，不再需要整批退運，引發國人疑慮。立法院財政委員會今天邀請相關部會進行專題報告。面對朝野立委關切查驗作法與標準。農業部次長胡忠一在答詢時表示，「發芽不代表就有龍葵鹼，發芽在0.5公分以內的話都會被承認」，甚至表示，「日本人根本就不檢查有沒有發芽。」

回應立委質詢，發芽馬鈴薯查核標準有沒有變動？胡忠一表示，馬鈴薯進口有三種，第一種是種薯、第二種是做鮮食用、第三種是加工用。過去，鮮食和加工只要驗到發芽超過0.5公分或龍葵檢超過200ppm，衛福部一律退。目前，鮮食部分維持本來的作法，加工部份，若發現龍葵鹼在200ppm以上，衛福部會馬上必須退，若有帶土、有8種病蟲害、發芽超過0.5公分以上，則由農業部要求退運或馬上銷毀。胡忠一進一步說明，我國比日本還嚴格，因為日本只有驗2種病蟲害，且日本不管發芽的部分。

一同列席答詢的衛福部次長莊人祥則表示，現在的做法是，農業部在邊境發現有發芽的馬鈴薯，會把這些發芽馬鈴薯剔掉，而農業部會針對這批馬鈴薯做抽驗龍葵鹼 ，如果驗出超過200ppm就會整批退運。