山海不再是阻礙！花東導入AI醫療 診斷速度提升58%

花蓮南北狹長、山地占比近9成，交通不便長期成為偏鄉醫療瓶頸，花蓮慈濟醫院導入AI輔助系統與智慧應用後，診斷效率提升58%，乳癌與肺結核篩檢時間大幅縮短，透過科技突破地理限制，讓偏鄉民眾能更即時獲得醫療服務。

慈濟醫院指出，過去偏鄉婦女接受乳癌篩檢後，往往需等待約2周才能取得報告；疑似肺結核患者從檢查到通知留痰，也需5至7天，延誤治療時機。如今透過AI輔助系統，乳癌篩檢風險評估約30分鐘即可回饋結果，肺結核更可在10分鐘內完成初步判讀，有效縮短等待時間，提升早期發現與治療機會。

中央健康保險署推動「東區全人轉型」計畫，並邀集花蓮、台東衛生局、衛生所及各醫療院所共同參與培訓課程，花東醫療體系也展現結合在地需求的智慧醫療成果，逐步建立符合區域特性的照護模式。

在實務應用上，花蓮慈院AI中心將智慧篩檢系統導入乳癌與肺結核巡檢流程，大幅減輕醫護人員負擔，同時提升篩檢精準度，院方強調，AI主要負責初步影像判讀與流程優化，醫師仍負最終診斷責任，使醫療品質與效率兼顧。

另外，台東馬偕紀念醫院自2023年起推動「偏鄉智慧照護—AI心臟篩檢一條龍計畫」，鎖定40歲以上或具風險族群年度篩檢，透過AI初判、醫師複核及個案管理追蹤的整合模式，提升心血管疾病早期發現率，並規畫逐步擴展至花東29鄉鎮，建構完整健康防護網。

花蓮慈院醫事室主任張菁育表示，偏鄉市場規模有限，較難吸引外部投資，因此透過在地醫院與技術團隊合作，自主開發符合需求的AI模型，才能在成本與效率間取得最佳平衡，真正解決地方問題，導入AI是讓醫護人員從繁瑣流程中解放，回歸以病人為中心的照護。

健保署東區業務組長黃兆杰指出，花東第一線醫療人員展現創新與投入，未來將持續整合資源與經費，推動成功模式擴散，透過跨院合作與科技應用，逐步補足人力與地理限制，讓全人照護在偏鄉落實，提升民眾健康品質。

花東地區一直有醫療資源分布不均的困境，必須靠醫療下鄉縮短時間和空間的距離。圖為乳癌和肺結核篩檢巡迴車到偏鄉為民眾篩檢。圖／花蓮慈濟醫院提供