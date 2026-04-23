懶人包／淡江大橋512通車！6大問秒懂為何被嘲選舉浮橋、流標7次也要蓋

串連淡水與八里的「淡江大橋」將於5月12日正式通車，這座由普立茲克建築獎得主札哈．哈蒂（Zaha Hadid）親自操刀的重大建設，從規劃到動工橫跨30年才終於落成，不僅將解決淡水與八里居民的通勤噩夢，也將重塑北海岸天際線。

對此，《聯合新聞網》整理了6大問題，帶領讀者快速掌握淡江大橋的誕生與未來。

文章目錄 為什麼淡江大橋備受矚目？

為什麼一定要蓋淡江大橋？

大橋橫跨淡水河，關鍵地標夕照將消失？

淡江大橋能讓淡海房價翻轉嗎？

為何會流標7次被嘲「選舉浮橋」？

通車前還有哪些活動可以參加？

為什麼淡江大橋備受矚目？

淡江大橋是由國際知名女建築師札哈·哈蒂設計打造，是全球跨度最長的「單塔不對稱斜張橋」，橫跨淡水河口，全長共920公尺，最高跨距達450公尺。

札哈·哈蒂在建築團隊拿下淡江大橋設計競圖隔年不幸離世，使淡江大橋成為她的重要遺作之一，2025年也被CNN評為全球11大重要建築之一。札哈·哈蒂以雲門舞集舞者律動為設計靈感，主橋塔呈現「雙手合十」意象，為減少對淡水河口景觀的干擾，捨棄常見的雙塔結構，改以單座高211公尺的橋塔支撐，並弱化建築體量以凸顯自然之美。

淡江大橋預計5月12日通車，這座全球最長單塔不對稱斜張橋佇立在淡水河口，相當醒目。圖／中央社

為什麼一定要蓋淡江大橋？

以往淡水、八里兩地往來必須繞行關渡大橋，車程約30至40分鐘，且尖峰時段極度壅塞，淡江大橋通車後，兩地距離將縮短約15公里，車程直接降至5至10分鐘。不僅是地方通勤的福音，更能有效分流台2線、台15線的龐大車流，解決關渡大橋長期超額負荷的交通瓶頸。

此外，淡江大橋還能串連聯台61線（西濱快速公路）與台64線（八里新店線），串起北部濱海公路系統，讓淡水不再是「交通末端」，大幅節省淡海地區民眾往來桃園機場、林口、蘆竹等地的時間。

大橋橫跨淡水河，關鍵地標夕照將消失？

淡江大橋由於橫跨淡水河，自規劃起就面臨環保團體的強力挑戰，最大的爭議就在於經典的「淡水夕照」是否會被橋身攔腰截斷。對此，設計團隊將橋塔位移，巧妙避開遮擋落日的角度，盡力保留夕陽視野，讓橋與景觀融合，成為淡水新地標。

此外，淡江大橋本身就是一座巨大的視覺藝術品，其獨特的單塔線條將成為攝影師的朝聖點。新北市政府近年已開始試辦「跨河煙火」，就是為了預演大橋完工後的觀光能量。未來，遊客可以騎著自行車跨越大橋，飽覽河海交界處的壯闊美景。結合淡水老街、漁人碼頭與八里左岸，這條環狀旅遊線將帶來龐大的旅宿、餐飲與休閒消費產值。

淡江大橋18日下午舉辦路跑活動、晚間則在淡水河面施放璀璨煙火，吸引人潮目光。圖／中央社

淡江大橋能讓淡海房價翻轉嗎？

淡江大橋解決了過去淡水、八里交通痛點。以淡海新市鎮來說，不僅打通對外連動的「任督二脈」，還預留了淡海輕軌延伸至八里的空間，讓原本相對平實的房價更有吸引力。對八里而言，淡江大橋通車後將與淡水合體為「河口生活圈」，一甩遙遠偏鄉的標籤，成為銜接台北港、桃園機場與淡水的黃金樞紐，加上淡江大橋開通使八里輕軌實現可能性大幅提高，其房價與淡水、蘆洲等地的落差預期會逐漸縮小。

據房仲業者分析，自淡江大橋開工以來，淡水、八里的人口數與房價都呈上升趨勢，近7年來，淡水房價上漲6.8%、八里漲幅也超過4成，但也因距離台北都心較遠，多吸引士林北投的上班族，或免通勤的自營商與接案者，如今淡江大橋開通解決交通痛點，原本的位在都會區邊緣的「蛋殼區」也翻身有望。

為何會流標7次被嘲「選舉浮橋」？

淡江大橋從規劃到動工跨越30年，由於其設計漂亮前衛，單塔支撐長跨度的施工技術難度高，依原預算加上原物料成本飆升，導致主橋工程（第三期）曾遭遇高達7次流標，被地方戲稱為每逢選舉才會浮出來的「選舉浮橋」。直到2018年政府大幅調增預算至124億元後，才由工信工程成功標下，正式進入實體建設階段。

淡江大橋預計5月12日通車，這座全球最長單塔不對稱斜張橋佇立在淡水河口，相當醒目。圖／聯合報系資料照

通車前還有哪些活動可以參加？