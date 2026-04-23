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國中HPV疫苗進入第二劑施打時程 醫：錯過恐失防癌關鍵保護

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
隨著國中男女學生HPV公費疫苗進入第二劑施打時程，第一劑啟動保護力，第二劑建立關鍵防癌力。本報資料照片
隨著國中男女學生HPV公費疫苗進入第二劑施打時程，第一劑啟動保護力，第二劑建立關鍵防癌力。本報資料照片

隨著國中男女學生HPV公費疫苗進入第二劑施打時程，第一劑啟動保護力，第二劑建立關鍵防癌力，醫界再次提醒家長，這不只是一項「例行接種」，而是少數能以疫苗預防多種癌症的防癌行動，家長若錯過提醒，孩子可能因此失去關鍵保護。

長期投入癌症預防與公衛教育的小兒專科診所院長洪佑承說，HPV感染沒有症狀，等到發現，往往已經太晚。在校園接種過程中，洪醫師發現部分學生因父母未能給予同意，錯失了建立未來防癌力的重要機會，對此他深感惋惜。許多家長認為孩子年紀尚小，不需要及早接種疫苗，但事實上，HPV感染通常在年輕時並無明顯症狀，卻有可能在多年後發展為癌前病變甚至癌症。

「這是一種今天看不到問題、未來卻可能付出很大代價的病毒，」洪佑承說，HPV 潛在威脅不只與單一疾病有關，而是與多種癌症高度相關，包括頭頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器相關癌症，影響族群不分男女；正因為感染初期難以察覺，更需要透過預防方式，提早降低風險。

不少家長會疑惑，「孩子已經打一劑了，真的一定要再補第二劑嗎？」對此，洪佑承表示，第二劑不是重複，而是讓免疫保護真正成熟的關鍵一步。從免疫學角度來看，第一劑HPV疫苗的角色在於「讓免疫系統認得病毒」，第二劑則是「強化並穩定免疫記憶」。若只停在第一劑，抗體濃度雖會上升，但較難維持長期且穩定的保護力。

青少年族群的研究顯示，完成兩劑接種後，體內針對多種高風險 HPV 型別的抗體濃度，明顯高於僅接種單劑者，且能維持數年以上的穩定水準，代表免疫系統已建立長期防護基礎，目前各國公共衛生政策仍普遍建議青少年依現行時程完成兩劑接種，確保防護完整性與長期效果。「如果把疫苗防護比喻成一道城牆，第一劑是打下地基，第二劑才是把牆建構起來。」在能公費完成兩劑的年齡，把保護做滿，對孩子來說是最穩妥的選擇。

●家長最常猶豫的3個問題：

Q1：孩子這麼小，真的有需要現在打嗎？會不會太早？

A：正因為還小，現在才是最好的時機，很多家長會覺得「等長大一點再說」，但HPV 疫苗的關鍵並不是「現在有沒有風險」，而是在接觸病毒之前先建立保護力。洪佑承醫師表示，在國中階段完成接種，孩子的免疫反應最好、所需劑次也較少，是醫學上風險最低、效益最高的時機。

Q2：孩子看起來很健康，真的有必要為「看不到的風險」打疫苗嗎？

A：正因為看不到，才更需要大人先替他想好。HPV感染通常沒有症狀，許多人直到出現癌前病變或癌症才發現。洪佑承醫師指出，HPV與多種癌症相關，男女都可能受影響。疫苗接種可在風險發生前建立防護，預防疾病爭取健康。現有疫苗獲得臨床證實，適時接種能有效降低罹癌風險，是每個家庭應把握的健康機會。

Q3：網路上的訊息紛亂，這真的安全嗎?

A：安全性高，多數反應輕微、短暫，家長可安心。洪佑承表示，HPV 疫苗已廣泛使用並納入多國公費疫苗計畫，安全性有充分資料支持。接種後常見反應包括注射部位疼痛、紅腫、輕微發燒或頭暈，一般 1至2 天可自行緩解。嚴重副作用機率極低，目前無證據顯示影響生育或造成長期健康問題。青少年暈針多與緊張情緒有關，只需接種後休息即可。

癌症 疫苗

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