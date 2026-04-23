政院：5月天然氣、桶裝瓦斯凍漲 計程車油價補貼6千元

行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影 中東情勢未歇，行政院長卓榮泰拍板三項新措施，包括5月份桶裝瓦斯與民生天然氣凍漲，5月20日起推動計程車油價補貼專案，全國約9萬輛合法登記在籍的計程車，除了純電車外，每台車補貼6000元，8月底前可申請，可使用至2026年底，以及遠洋漁業補貼2選1方案。

經濟部、交通部、農業部今赴行政院會報告「中東情勢因應」作為。卓榮泰會中指出，因應中東局勢持續變化，政府相關部會持續審慎因應，確保民生穩定。目前國內石油仍維持安全存量，天然氣到6月也調度無虞，將持續推動專案平穩機制，維持油價為亞鄰最低價；截至上周，中油公司預估已經吸收114.7億元。

為減輕產業負擔、照顧民生需求，卓揆今日拍板三項新措施。民生物價部分，除了先前已宣布的電價凍漲之外，5月份民生用天然氣、桶裝瓦斯也將凍漲。

交通運輸方面，包括計程車油價補貼專案，未來也將視後續局勢發展，視需要再研議擴大補貼；公路客運、國內航空凍漲3個月，價差由政府補貼，不轉嫁消費者；國內海運客運船舶運送業部分，將視長短程提供業者補貼3個月的各項方案。

針對計程車補助申請細節，現行規劃每輛車最高補助6000元，每公升折抵5元，可一路使用至2026年底；首波以中油公司為合作對象，符合資格的駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記。申請時間自2026年5月20日起至8月31日，使用期限至2026年底，後續登記據點及作業細節由主管機關另行公告。

另在漁業支持部分，政府祭出遠洋漁業「每船120萬到350萬的作業補助」或「每船80萬至200萬靠港整補」，讓業者二選一；對於沿近海漁業，近期每公秉已達到2萬634元，若漁船用油逾每公秉2萬1565元，政府將啟動每公秉補助1000元的措施。

穩定供應鏈方面，中油及台塑4月已增產5000噸聚乙烯，推估可穩定塑膠袋數量與價格；除了塑膠袋外，卓揆請跨部會持續合作媒合醫療器材、農業包材需求，維持重要民生必需品供應穩定；另在工程會盤點下，瀝青也可足量供應到6月底，政府會持續確保供應無虞。

卓榮泰感謝各部會合作因應，若地方有需要，中央會全力媒合協助，未來會持續密切關注中東局勢發展，盼中央地方共同合作，用最嚴謹方式落實各項平穩機制，即時強化因應作為，將影響降到最低；針對新的補助措施，也請各部會多元宣導，必要時簡化申請流程。