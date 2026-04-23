快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

吃不下比吃不好更危險！7成長者牙口退化 增衰弱、失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
主廚設計的整套餐點更可減少約14.2公斤二氧化碳排放，相當於種下逾1棵樹。記者廖靜清／攝影。記者廖靜清／攝影
主廚設計的整套餐點更可減少約14.2公斤二氧化碳排放，相當於種下逾1棵樹。記者廖靜清／攝影。記者廖靜清／攝影

台灣邁入超高齡社會，「吃得下」成為長者健康關鍵，長輩常因牙齒功能退化、味覺變遲鈍或食欲減退而面臨營養不均的問題，衍生衰弱或慢性病，甚至失能及失智。國健署今宣布啟動「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，透過質地調整飲食與使用在地食材，讓長輩吃得營養，也找回熟悉的家鄉味。

「很多人以為吃不下是老化正常現象，其實背後可能是營養不良的開始。」國健署長沈靜芬表示，國內逾7成長者有部分缺牙問題，超過6成因咀嚼或吞嚥困難限制飲食，進一步影響蛋白質與膳食纖維攝取，甚至可能導致衰弱、失能，形成惡性循環。

沈靜芬指出，許多高齡長者因牙口退化而吃不太下、咬不動，長期下來不僅食量下降，也影響體力與健康，這也凸顯飲食型態調整的重要性。為因應高齡化飲食挑戰，國健署近年持續推動「質地調整飲食」，從食材選擇、切碎程度到烹調方式，重新設計料理型態，讓食物更易入口，同時保留營養與風味。

另外，國健署也透過全台各地設置的「社區營養推廣中心」，提供個別化營養諮詢與團體衛教，甚至輔導在地業者調整烹調方式，將高齡友善飲食融入日常生活。迄今全國累計布建85處，聘用約164位社區營養師；115年目標為累積布建100處社區營養推廣中心，聘請256位社區營養師，增加7%服務村/里涵蓋率。

沈靜芬強調，「不要因為牙口不好，就失去享受美食的權利」，透過料理設計，長者仍能維持飲食樂趣與生活品質。今年競賽另一亮點，是結合「植物為主飲食」與永續概念。研究顯示，多攝取植物性食物，可降低16%心血管疾病與中風風險，心血管疾病死亡風險更可下降32%。

競賽鼓勵以「豆、魚、蛋、肉」為蛋白質攝取優先順序，減少高碳排的紅肉使用，並搭配全穀雜糧與當季蔬果，不僅有助健康，也降低環境負擔。中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文教師示範料理，如以豆腐、菇類取代傳統高脂料理，或利用鳳梨酵素軟化肉質，讓食物更易入口，同時兼顧營養與風味。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，銀養創意料理競賽邁入第三屆，前兩屆競賽已吸引超過460組隊伍參與，從飯店主廚到校園學生、長照機構皆踴躍投入。今年以「家鄉味」為主題，期待參賽者設計出讓長輩「一吃就有感」的滋味。競賽即日起開放報名至6月22日截止，透過創意料理，重新塑造高齡者的飲食體驗。

國健署長沈靜芬（中）與中華醫事科技大學餐旅管理系教師黃裕文（左）示範料理。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬（中）與中華醫事科技大學餐旅管理系教師黃裕文（左）示範料理。記者廖靜清／攝影

國健署舉辦第三屆「銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，鼓勵設計兼顧質地柔軟、營養健康又友善地球的菜單。記者廖靜清／攝影
國健署舉辦第三屆「銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，鼓勵設計兼顧質地柔軟、營養健康又友善地球的菜單。記者廖靜清／攝影

國健署 沈靜芬

延伸閱讀

9成兒童水果吃不夠恐影響免疫力！醫師建議早餐這樣調整

少油清淡≠健康！醫曝飲食結構錯誤 「促肝臟自製膽固醇」

壽司減脂攻略曝光！營養師教4步驟吃法 順序才是重點

大數據揭30歲就會血管硬化 醫籲彩虹飲食抗氧

相關新聞

高齡駕駛換照5月31日上路規費50元 違者最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路，若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

農業部稱「日本不看馬鈴薯發芽」 立委批：自己敢吃再讓民眾吃

政府放寬美國馬鈴薯輸入規定，發芽時不需整批退運，外界憂心發芽馬鈴薯流入加工鏈。立法院財政委員會邀農業部、衛福部馬鈴薯輸入進行專案報告，立委林德福質疑，專家認定發芽馬鈴薯恐含龍葵鹼，政府卻放任發芽馬鈴薯入關，如何確保消費者不會受害？衛福部次長莊人祥說發芽處理係農業部主責，農業部次長胡忠一則稱自己也是國民、也重視食安，但如何把關食安需問衛福部。

衛福部曾發文建議丟棄！發芽馬鈴薯能吃？石崇良未正面答覆

政府因台美貿易協定（ART）開放美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後進入加工廠加工。立委陳菁徽今天在立院社福及衛環委員會質詢時，拿出一篇建議民眾發芽馬鈴薯就不可食用的「衛教文章」，詢問衛福部長崇良「發芽馬鈴薯到底能不能吃？」對此，石崇良不願正面答覆，指出「不會用芽眼跟龍葵鹼濃度對應」。陳菁徽後續揭露，前述衛教文章，竟是衛福部所寫。

進口馬鈴薯採批次抽驗制 石崇良：不是「一顆顆檢查」

行政院院長卓榮泰日前宣稱進口馬鈴薯會「一顆顆檢查」引發質疑，衛福部部長石崇良回應媒體表示，現行進口食品管理制度並未要求逐顆檢驗。 石崇良指出，進口食品管理分為「檢疫」與「檢驗」兩部分，食藥署負責邊境檢驗工作。以加工用馬鈴薯為例，現行採取「批次抽驗」方式，根據風險程度抽取約2%至10%進行檢測。卓揆喊馬鈴薯「逐顆檢查」 說，石崇良否認表示我們從沒逐顆檢驗過。

鋒面逼近中 專家示警：對流系統發展 午後由北往南變天

鋒面接近中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面接近中，鋒面附近目前有看到對流系統發展（台灣北部海面），午後起由北往南各地天氣將陸續變化。

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則爆笑又心疼的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，主角是一名麵包被「空中怪盜」老鷹搶走的小男孩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。