吃不下比吃不好更危險！7成長者牙口退化 增衰弱、失智風險

台灣邁入超高齡社會，「吃得下」成為長者健康關鍵，長輩常因牙齒功能退化、味覺變遲鈍或食欲減退而面臨營養不均的問題，衍生衰弱或慢性病，甚至失能及失智。國健署今宣布啟動「2026銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，透過質地調整飲食與使用在地食材，讓長輩吃得營養，也找回熟悉的家鄉味。

「很多人以為吃不下是老化正常現象，其實背後可能是營養不良的開始。」國健署長沈靜芬表示，國內逾7成長者有部分缺牙問題，超過6成因咀嚼或吞嚥困難限制飲食，進一步影響蛋白質與膳食纖維攝取，甚至可能導致衰弱、失能，形成惡性循環。

沈靜芬指出，許多高齡長者因牙口退化而吃不太下、咬不動，長期下來不僅食量下降，也影響體力與健康，這也凸顯飲食型態調整的重要性。為因應高齡化飲食挑戰，國健署近年持續推動「質地調整飲食」，從食材選擇、切碎程度到烹調方式，重新設計料理型態，讓食物更易入口，同時保留營養與風味。

另外，國健署也透過全台各地設置的「社區營養推廣中心」，提供個別化營養諮詢與團體衛教，甚至輔導在地業者調整烹調方式，將高齡友善飲食融入日常生活。迄今全國累計布建85處，聘用約164位社區營養師；115年目標為累積布建100處社區營養推廣中心，聘請256位社區營養師，增加7%服務村/里涵蓋率。

沈靜芬強調，「不要因為牙口不好，就失去享受美食的權利」，透過料理設計，長者仍能維持飲食樂趣與生活品質。今年競賽另一亮點，是結合「植物為主飲食」與永續概念。研究顯示，多攝取植物性食物，可降低16%心血管疾病與中風風險，心血管疾病死亡風險更可下降32%。

競賽鼓勵以「豆、魚、蛋、肉」為蛋白質攝取優先順序，減少高碳排的紅肉使用，並搭配全穀雜糧與當季蔬果，不僅有助健康，也降低環境負擔。中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文教師示範料理，如以豆腐、菇類取代傳統高脂料理，或利用鳳梨酵素軟化肉質，讓食物更易入口，同時兼顧營養與風味。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，銀養創意料理競賽邁入第三屆，前兩屆競賽已吸引超過460組隊伍參與，從飯店主廚到校園學生、長照機構皆踴躍投入。今年以「家鄉味」為主題，期待參賽者設計出讓長輩「一吃就有感」的滋味。競賽即日起開放報名至6月22日截止，透過創意料理，重新塑造高齡者的飲食體驗。

國健署長沈靜芬（中）與中華醫事科技大學餐旅管理系教師黃裕文（左）示範料理。記者廖靜清／攝影