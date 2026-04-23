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衛福部曾發文建議丟棄！發芽馬鈴薯能吃？石崇良未正面答覆

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「脆弱家庭兒少支持服務及兒少保護個案處遇之跨體系協作與銜接機制檢討」進行專題報告。記者林俊良／攝影
衛福部長石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「脆弱家庭兒少支持服務及兒少保護個案處遇之跨體系協作與銜接機制檢討」進行專題報告。記者林俊良／攝影

政府因台美貿易協定（ART）開放美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後進入加工廠加工。立委陳菁徽今天在立院社福及衛環委員會質詢時，拿出一篇建議民眾發芽馬鈴薯就不可食用的「衛教文章」，詢問衛福部長崇良「發芽馬鈴薯到底能不能吃？」對此，石崇良不願正面答覆，指出「不會用芽眼跟龍葵鹼濃度對應」。陳菁徽後續揭露，前述衛教文章，竟是衛福部所寫。

陳菁徽詢問石崇良，學校營養午餐、兒童愛吃的薯條都常用到馬鈴薯，有網路衛教文章中提到，即使切除發芽部位、經高溫加熱後，仍難去除發芽馬鈴薯毒性，這是否正確？石答覆，龍葵鹼對熱穩定為正確資訊，但以發芽與否和龍葵鹼濃度多寡，並無絕對關聯性，為此，食藥署於邊境是抽驗龍葵鹼，若超過200ppm，便會要求退運銷毀。

陳菁徽追問，「發芽馬鈴薯能不能吃？」石崇良仍不願正面答覆，他只說，農業部在邊境檢疫，若超過5毫米發芽馬鈴薯便不能進口，食藥署則依龍葵鹼不得超過200ppm規範把關，而馬鈴薯發芽至表面時，會隨發芽過程中釋出龍葵鹼，且隨濃度提升，馬鈴薯顏色也會出現「綠變」。

陳菁徽揭露，前述衛教文章是食藥署發布，建議全國家長把握「發芽不能吃的原則」。石終於改口指出，檢驗上不會「以芽眼對應龍葵鹼濃度」，但對於民眾來說確實「難以區分」，因馬鈴薯不會因為芽眼切除，龍葵鹼就會被去除。

行政院長卓榮泰日前稱進口馬鈴薯將開櫃逐顆檢查，陳菁徽詢問，該如何逐批檢查？石崇良說，食安抽驗「沒有一顆一顆驗」，若檢驗龍葵鹼不合格，會整批退運，絕不進入生產線，卓揆所指是農業部外觀檢視，包括是否發芽等情況，因發芽抑制劑噴灑可能不均勻，才會導致單顆馬鈴薯發芽，「不會一顆發芽其他就全數發芽。」

陳菁徽另就ART簽訂及發芽馬鈴薯叩關時序提出質疑，我國2月份與美方簽署ART，但1月農業部就以修改文件，放寬加工馬鈴薯發芽時不必全數退運，可送到加工廠處理後使用，質疑衛福部如何把關食安，是在何時得知發芽馬鈴薯標準將放寬？

石崇良未正面回應何時得知消息，僅說關稅談判是由食藥署參與，再向他匯報進度，但強調食安把關、檢驗程序不變，且農業部揪出發芽馬鈴薯後，不是直接進到加工廠，而是出關後進入「特定場域」進行剔除，衛福部則會針對該批發芽馬鈴薯加強抽驗，若發現龍葵鹼超標，將要求整批退運。

美國 農業部 食藥署 馬鈴薯

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