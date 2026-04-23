衛福部曾發文建議丟棄！發芽馬鈴薯能吃？石崇良未正面答覆

政府因台美貿易協定（ART）開放美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後進入加工廠加工。立委陳菁徽今天在立院社福及衛環委員會質詢時，拿出一篇建議民眾發芽馬鈴薯就不可食用的「衛教文章」，詢問衛福部長崇良「發芽馬鈴薯到底能不能吃？」對此，石崇良不願正面答覆，指出「不會用芽眼跟龍葵鹼濃度對應」。陳菁徽後續揭露，前述衛教文章，竟是衛福部所寫。

陳菁徽詢問石崇良，學校營養午餐、兒童愛吃的薯條都常用到馬鈴薯，有網路衛教文章中提到，即使切除發芽部位、經高溫加熱後，仍難去除發芽馬鈴薯毒性，這是否正確？石答覆，龍葵鹼對熱穩定為正確資訊，但以發芽與否和龍葵鹼濃度多寡，並無絕對關聯性，為此，食藥署於邊境是抽驗龍葵鹼，若超過200ppm，便會要求退運銷毀。

陳菁徽追問，「發芽馬鈴薯能不能吃？」石崇良仍不願正面答覆，他只說，農業部在邊境檢疫，若超過5毫米發芽馬鈴薯便不能進口，食藥署則依龍葵鹼不得超過200ppm規範把關，而馬鈴薯發芽至表面時，會隨發芽過程中釋出龍葵鹼，且隨濃度提升，馬鈴薯顏色也會出現「綠變」。

陳菁徽揭露，前述衛教文章是食藥署發布，建議全國家長把握「發芽不能吃的原則」。石終於改口指出，檢驗上不會「以芽眼對應龍葵鹼濃度」，但對於民眾來說確實「難以區分」，因馬鈴薯不會因為芽眼切除，龍葵鹼就會被去除。

行政院長卓榮泰日前稱進口馬鈴薯將開櫃逐顆檢查，陳菁徽詢問，該如何逐批檢查？石崇良說，食安抽驗「沒有一顆一顆驗」，若檢驗龍葵鹼不合格，會整批退運，絕不進入生產線，卓揆所指是農業部外觀檢視，包括是否發芽等情況，因發芽抑制劑噴灑可能不均勻，才會導致單顆馬鈴薯發芽，「不會一顆發芽其他就全數發芽。」

陳菁徽另就ART簽訂及發芽馬鈴薯叩關時序提出質疑，我國2月份與美方簽署ART，但1月農業部就以修改文件，放寬加工馬鈴薯發芽時不必全數退運，可送到加工廠處理後使用，質疑衛福部如何把關食安，是在何時得知發芽馬鈴薯標準將放寬？

石崇良未正面回應何時得知消息，僅說關稅談判是由食藥署參與，再向他匯報進度，但強調食安把關、檢驗程序不變，且農業部揪出發芽馬鈴薯後，不是直接進到加工廠，而是出關後進入「特定場域」進行剔除，衛福部則會針對該批發芽馬鈴薯加強抽驗，若發現龍葵鹼超標，將要求整批退運。