剴剴案判決引反彈 石崇良：社工責任應跟醫事人員採相同標準

衛福部長石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「脆弱家庭兒少支持服務及兒少保護個案處遇之跨體系協作與銜接機制檢討」進行專題報告。表示社工跟醫事人員一樣，常面對複雜多元的狀況，且具有緊急性，過去《醫療法》曾修訂第八二條， 讓醫事人員所應負的民、刑事責任，以故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量為限，認為社工相對的責任上也該採取相同的標準，來衡量個人應盡的責任。

針對剴剴案負責定期查訪的兒福聯盟社工陳尚潔日前被依過失致死罪判處2年有期徒刑，引發基層社工不滿及擔憂，社工團體昨天甚至發動1600人集結在行政院大門口抗議。衛生福利部長石崇良今天在立法院公開表態，除向社工打氣之外，他表示社工跟醫事人員一樣都是在救死扶傷、本於助人的人，應該跟《醫療法》採取相同標準，以故意或過失、且違反了注意義務跟專業裁量範圍者才負民事、刑事責任。

石崇良上台質詢時，表達自己要給社工打氣，主管機關應做所有社工的後盾。他表示，剴剴案的判決引起社工很大的憂慮，包括法規的解釋，還有責任的釐清等，很多的社工跟醫事人員都一樣，都是在救死扶傷、本於助人的心，在這整個過程當中難免會出現一些不如預期的結果，若以結果來反推過程，有時候也不見得公平。