進口馬鈴薯採批次抽驗制 石崇良：不是「一顆顆檢查」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則爆笑又心疼的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，主角是一名麵包被「空中怪盜」老鷹搶走的小男孩。

2026-04-23 09:55