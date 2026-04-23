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進口馬鈴薯採批次抽驗制 石崇良：不是「一顆顆檢查」
行政院院長卓榮泰日前宣稱進口馬鈴薯會「一顆顆檢查」引發質疑，衛福部部長石崇良回應媒體表示，現行進口食品管理制度並未要求逐顆檢驗。 石崇良指出，進口食品管理分為「檢疫」與「檢驗」兩部分，食藥署負責邊境檢驗工作。以加工用馬鈴薯為例，現行採取「批次抽驗」方式，根據風險程度抽取約2%至10%進行檢測。卓揆喊馬鈴薯「逐顆檢查」 說，石崇良否認表示我們從沒逐顆檢驗過。
石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「脆弱家庭兒少支持服務及兒少保護個案處遇之跨體系協作與銜接機制檢討」進行專題報告，會前接受媒體聯訪時，被問及卓揆的逐顆檢查說。他進一步澄清，外界質疑「要檢驗數十萬顆馬鈴薯」的說法，與實際作業流程不符。石崇良說明，邊境管理上農業部與食藥署各司其職，農業部負責檢疫工作，包含外觀檢視及病蟲害排除；食藥署則聚焦於化學物質及食品安全性檢驗，兩者分工明確不同。
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