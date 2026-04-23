高齡駕駛換照5月31日上路規費50元 違者最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路，若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

交通部去年公布駕照新制，其中高齡駕駛換照年齡下修至70歲，且須通過體檢，並增加自填身心靈活動的狀況，讓專業醫師做評估，完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲。

滿75歲長者則維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才能換發有效3年的駕照。

配合5月新增年滿70歲駕駛人駕駛執照定期換照制度，交通部今天預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」第2條及第3條附表草案，下個月起，70歲以上駕駛換發駕照每枚將收取50元規費，相關草案將預告14天，預計今年5月31日起開始實施相關新制。

根據規定，高齡駕駛若沒有依照規定換照，仍騎車或開車被警察攔檢舉發，依「道路交通管理處罰條例」第22條規定，持逾期駕照駕車，將可罰1800元至3600元，並禁止駕駛及扣繳駕照。

此外，為鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部今年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1500元，等於最高可領3.6萬元。

根據交通部公路局統計，70至74歲高齡駕駛有110萬人，75歲以上高齡駕駛約18.8萬人，總計明年共128萬人需換照。