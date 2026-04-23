「台東最美星空」啟動2026系列活動 跨山海8場音樂會串聯產業永續

台東縣政府今於就藝會舉行2026「台東最美星空」活動記者會，宣布今年活動將於6月至8月登場。除規畫8場星空音樂會與體驗活動外，並攜手旅宿、導覽及藝文團體，推出超過50場星空旅宿音樂會，進一步擴大品牌影響力，打造結合觀光與產業的永續平台。

縣長饒慶鈴表示，「台東最美星空」已成為地方重要品牌，不僅展現自然環境優勢，也逐步串聯人才培育、產業發展與社會參與。未來將持續深化品牌內涵，讓民眾來到台東，不僅能欣賞星空之美，更能感受土地與文化所蘊含的溫度。

今年也首度啟動「遍地星光計畫」，將星空活動由單一展演延伸為產業生態系。透過旅宿業者與藝文團體合作，發展可複製的星空音樂導覽模式，讓遊客在不同場域都能體驗星空魅力。同時，縣府攜手在地小農，結合低光害理念與農產特色，規畫推出星空品牌延伸商品，包含結合音樂會預購機制的鳳梨釋迦禮盒，讓觀光與農業相互加值。

活動內容亦融入創新互動機制，8場音樂會將導入「共創星空」設計，邀請民眾透過數位方式繪製星星，並於活動後彙整生成專屬星空海報，留下集體創作記憶。此外，今年推出「星兒點亮計畫」，結合公益參與，邀請星兒參與創作，並將其作品延伸為星空紀念品，於現場公益販售，落實社會關懷與永續精神。

縣府表示，「台東最美星空」自2018年推動以來，依託台東低光害與優質自然環境，逐步建立品牌形象。今年活動將橫跨東河鄉、卑南鄉、關山鎮、大武鄉、成功鎮及綠島鄉舉行音樂會，並於蘭嶼與長濱鄉推出星空音樂體驗活動，邀集多位金曲得主與實力音樂人參與，陪伴民眾展開橫跨山海與離島的夏季星空旅程。