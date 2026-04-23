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幼兒高燒4天後全身紅疹！ 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，幼兒高燒不退冒紅疹，小心是玫瑰疹。圖／書田診所提供
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，幼兒高燒不退冒紅疹，小心是玫瑰疹。圖／書田診所提供

近期氣候變化大，幼兒發燒就診案例增加。書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，嬰幼兒若出現高燒數天、退燒後才冒出紅疹，極可能是常見的「玫瑰疹」，雖多為良性疾病，但須留意與麻疹等高風險疾病區別，避免延誤診斷。

一名10個月大男嬰日前因高燒39度就醫，除輕微流鼻水外，食欲與活動力尚可，初步檢查未見明顯感染跡象。蘇軏提醒，家長應注意是否出疹，包括型態、伴隨症狀、發病時間與範圍，都是診斷疾病的關鍵，果然數日後退燒，臉部與軀幹出現密集紅疹，確診為玫瑰疹。

蘇軏指出，玫瑰疹主要由人類皰疹病毒第六型與第七型引起，好發於2歲以下嬰幼兒，典型表現為「先高燒、後出疹」。患者常出現39至40度高燒，但精神狀態多半尚可，甚至退燒後活力恢復正常，與一般感染性疾病不同。

玫瑰疹的紅疹通常在發燒4至5天後、體溫下降時才會出現，從軀幹開始，逐漸蔓延至四肢與臉部，且多半不癢、不痛，這也是臨床診斷的重要依據。蘇軏強調，「出疹時間點」是關鍵判斷依據。若高燒與出疹同時發生，甚至疹子在發燒期間就出現，需提高警覺，可能是川崎病、猩紅熱等其他疾病，應儘速就醫評估。

在國際疫情方面，蘇軏也特別提醒家長留意麻疹風險。兩者同樣會發燒與出疹，但麻疹常伴隨「3C症狀」，包括咳嗽、流鼻水與結膜炎，口腔內甚至可能出現特有的柯氏斑點，且併發中耳炎、肺炎甚至腦炎的風險較高。

蘇軏指出，目前國內已提供MMR疫苗接種，分別在滿1歲與入學前施打，能有效預防麻疹感染。若家長計畫帶幼兒前往日本、東南亞等疫情較活躍地區，應確認疫苗接種是否完整。至於玫瑰疹的治療，目前以支持性療法為主，包含退燒與觀察病情變化。當體溫超過39度時，可依醫囑使用退燒藥，並留意食欲、活動力。

玫瑰疹雖大多屬良性，但仍有少數併發症風險，臨床約3%至13%的患者可能因高燒引發熱痙攣，尤其在體溫快速上升時更容易發生。蘇軏提醒，若出現抽搐超過5分鐘、頻繁發作，或合併意識不清、呼吸困難等情形，應立即送醫。

玫瑰疹是幼兒常見且多半可自癒的疾病，但關鍵在於「觀察病程變化」。蘇軏呼籲，面對幼兒高燒不必過度恐慌，但也不可掉以輕心，應密切觀察發燒天數、出疹時機與伴隨症狀，必要時及早就醫，才能避免誤判與延誤治療。

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