農業部稱「日本不看馬鈴薯發芽」 立委批：自己敢吃再讓民眾吃

政府放寬美國馬鈴薯輸入規定，發芽時不需整批退運，外界憂心發芽馬鈴薯流入加工鏈。立法院財政委員會邀農業部、衛福部馬鈴薯輸入進行專案報告，立委林德福質疑，專家認定發芽馬鈴薯恐含龍葵鹼，政府卻放任發芽馬鈴薯入關，如何確保消費者不會受害？衛福部次長莊人祥說發芽處理係農業部主責，農業部次長胡忠一則稱自己也是國民、也重視食安，但如何把關食安需問衛福部。

政府開放進口發芽馬鈴薯後，有網紅分享錯誤訊息，稱切除發芽部分馬鈴薯便可食用。林德福說，衛福部食藥署長姜至剛於台大醫師任內，曾以專家身分撰文，提到發芽馬鈴薯龍葵鹼含量可能高達2000ppm，也有毒物專家認為，整批馬鈴薯中若有一顆含龍葵鹼，可能汙染同批正常馬鈴薯，呼籲主管機關加強抽驗，加工馬鈴薯最終都被民眾吃下肚，「為何可放寬有條件進入加工廠？」

莊人祥指出，若農業部在邊境發現發芽馬鈴薯，會將發芽部分整顆剔除，衛福部則會針對該批馬鈴薯再抽驗龍葵鹼，若檢驗超標過200ppm將整批退運；胡忠一則說，發芽「不代表就有龍葵鹼」，依規定0.5公分以下發芽可被承認放行，但「日本根本不檢查有無發芽」。

林德福要求農業部「別提日本作法」，我國政府長年衛教宣導民眾不可吃發芽馬鈴薯，如今放寬制度已讓國人人心惶惶，應審慎處理，行政官員應本著良心，「自己敢吃，才讓一般民眾吃」，萬一發生重大食安事件，「亡羊補牢都來不及」。胡忠一答覆，他本身、家人「也是國民、也重視食安」，但農業部主責檢疫，食安把關是由食藥署主責。

林德福關切發芽馬鈴薯處置方式，詢問農業部與衛福部如何聯手把關，若農業部防檢署於邊境貨櫃發現發芽馬鈴薯，是否主動通報衛福部抽驗龍葵鹼？胡忠一表示，農業部將主動通報。莊人祥則說，將針對農業部發現發芽的馬鈴薯檢驗農藥、重金屬、龍葵鹼，確保符合食安標準，才會放行送至加工廠加工。

林德福另提出，因我國過去並無進口專門用於加工的馬鈴薯，且現行加工用、整顆販售的馬鈴薯，在海關輸入時號列相同，未來該如何把關？對此，胡忠一說，已向財政部申請獨立號別，近期便會獲准，他也提到，美國輸台的加工用馬鈴薯，是今年7月起才會依新制輸入。