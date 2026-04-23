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下午變天…鋒面挾水氣由北到南轉雨降溫 低溫此時急探1字頭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天鋒面逐漸接近台灣，下半天開始到明天，隨著鋒面通過以及帶來的水氣，會由北往南逐漸轉為降雨型態的天氣。本報資料照片
今天鋒面逐漸接近台灣，下半天開始到明天，隨著鋒面通過以及帶來的水氣，會由北往南逐漸轉為降雨型態的天氣。本報資料照片

今天鋒面逐漸接近台灣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，下半天開始到明天，隨著鋒面通過以及帶來的水氣，會由北往南逐漸轉為降雨型態的天氣，明天也會逐漸變涼，中部以北民眾今天外出建議攜帶雨具備用。

台灣附近天氣環境現況，她說，北方有一道鋒面系統，目前正在逐漸接近台灣，預計今天下半天到明天就會通過台灣的上空。

謝佩芸表示，今天清晨因為鋒面接近的過程，天氣環境變得比較不穩定，中部以北今晨出現短暫性降雨，上午算是天氣空檔，現在台灣上空整體的雲系並不多。不過，北方有鋒面下一波雲系逐漸建立，下半天開始，尤其是晚上，雲系就會漸漸地接近，並且通過台灣。另外，因為熱力作用的影響，可能中午過後有些地方有午後陣雨發展。

降雨預測，謝佩芸說，上午還是多雲到晴，但是下午到晚間，包括金馬地區、中部以北地區開始就會有一些短暫陣雨出現，山區也會有午後短暫雨。尤其晚上之後，中部以北地區降雨狀況會愈來愈明顯，尤其西北部地區可能會有局部較大雨勢出現。

今天南部地區受到的影響還不大，但是未來1周降雨趨勢，謝佩芸表示，降雨今晚之後由北往南逐漸增加，宜花地區也會逐漸增加。預計到了明天，鋒面愈往南移動之後，南部地區降雨增加。今天下半天過後，中部以北地區就會有局部較大雨勢開始出現。明天西半部地區可能會有局部大雨。

謝佩芸表示，這種天氣型態屬於對流性降雨，所以它會比較像打游擊的方式，強降雨的區域不確定性會比較高一些。今晚到明天，中北部可能會有局部短延時豪雨發生。接下來天氣變得滿不穩定的，外出活動一定要留意天氣現況。

這波鋒面明天逐漸通過台灣，謝佩芸表示，周六雖然鋒面通過了，但是台灣附近水氣還是比較多一些。由於有華南雲雨區的影響，周六天氣還沒穩定下來，各地會有局部性的短暫降雨，有些地方可能還是會有局部較大雨勢。整體來說，周日台灣附近水氣減少，降雨就會趨緩，只剩下東半部地區、中南部山區還有一些局部短暫雨。

謝佩芸表示，預計這波轉乾之後，周日至下周一、下周二，天氣環境就會稍微穩定一點，但是下周三之後可能又有另外一波鋒面接近。

溫度趨勢，她說，明天、周六也會有很大的轉變。今天上午出太陽，各地白天溫度仍相當高，各地高溫有機會出現30度以上，感受比較炎熱。但是下半天、尤其是晚上，鋒面通過之後帶來一些降雨，北部地區氣溫今晚就會明顯下降，尤其明天鋒面和東北季風影響，各地降溫幅度會相當大，北部地區白天高溫可能從今天的30度降到明天只有20至22度左右，中南部地區高溫也會逐漸下降，明天的天氣滿有感的轉涼。

而這樣比較涼一點的天氣型態，預計會維持到周六。謝佩芸表示，尤其周日的清晨，中北部地區低溫18至20度附近，比較涼爽一些。一直到周日，整個水氣通過，天氣轉穩之後，溫度會逐漸回升。這段期間氣溫起伏變化很大，要留意溫度變化，適時調整穿著。

今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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