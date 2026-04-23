無導線心臟節律器體積小無囊袋 醫：病竇症候群新選擇

新竹一名約75歲婦人長期反覆頭暈，甚至昏倒，求診中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟科醫師林圀宏，經24小時心電圖顯示，女子因竇房結停止放電，一天心跳暫停可達到5024次，最長達到2秒，心跳一度只有每分鐘32下，導致腦部短暫缺血眼前發黑，診斷為病竇症候群。經醫病溝通，植入心房無導線節律器，症狀明顯改善，心跳恢復到設定的每分鐘60下。

林圀宏指出，病竇症候群是指心臟的天然節律點「竇房結」機能退化或異常，無法產生正常電脈衝，導致心跳過慢（心跳每分鐘小於50）。病竇症候群若未治療，因心臟跳動功能退化，會導致心跳過慢或停跳，嚴重時會因腦部缺血引發頻繁暈厥、跌倒意外，甚至心臟衰竭或猝死。常見症狀為頭暈、胸悶、疲倦、活動耐受力變差等。此為退化不可逆症狀，必須長期使用節律器治療。

新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖指出，目前常見的心臟節律器分為「傳統節律器」與「無導線節律器」兩大類。傳統節律器是長期使用的標準治療方式，裝置包含導線與皮下電池囊袋，技術成熟、適用範圍廣。不過，因為有導線與囊袋，長期可能出現感染、導線故障或需要再次手術更換等問題。

林柏霖說，無導線節律器則是近年發展的新技術，體積小，可直接放置在心臟內，沒有導線與囊袋，因此能明顯降低感染風險，也減少傳統裝置相關的併發症。對於部分患者來說，是一個更安全且方便的選擇。不過，目前無導線節律器在功能上仍有一些限制，例如在運動或心跳較快時，心房與心室的協調（同步）效果可能不如傳統節律器。此外，技術仍在持續進步中，未來目標是讓單一裝置能同時支援更多完整功能。

林柏霖表示，至於該如何選擇，建議透過醫師與患者共同討論（共同決策），依個人病情與需求來評估。例如是否需要完整的心房與心室同步、是否有感染風險、以及生活型態等因素。簡單來說，就是在「降低體內裝置負擔」、「病患生活品質」與「確保治療效果」之間取得平衡，選擇最適合自己的治療方式。