晚上睡覺容易鼻塞！ 醫教「拳頭夾腋下20秒」左右呼吸都順暢了

隨著季節交替，許多人晚上準備入睡時，常常有鼻塞困擾。基因醫師張家銘近日分享一個簡單有效的緩解方法，只要把「拳頭夾在腋下」20秒到1分鐘，原本塞住的鼻子就會慢慢變得比較順。若左側鼻塞，可將拳頭夾在右側腋下；若右側鼻塞，則夾在左側腋下，持續約20秒到1分鐘。

他在臉書粉專解釋，這其實是人體精密的生理調節在運作，因為當腋下受到壓迫時，會刺激身體的自律神經系統，交感神經活性稍微提高之後，鼻腔裡面的血管會稍微收縮，原本鼻腔裡腫脹的黏膜逐漸消退，空氣通道變得比較寬，呼吸就會感覺比較順暢。

張家銘進一步說明，很多人以為鼻塞是因為鼻涕太多，但實際上，多數時候真正的原因是鼻腔血管充血，裡頭的鼻甲像海綿一樣布滿血管，它的功能是讓吸進來的空氣可以加溫、加濕，同時過濾灰塵與微粒，一旦鼻甲充血，空氣通道就會變窄，人就會感覺鼻子塞住。

此外，張家銘更指出，「晚餐時間，會影響整個身體的節奏」。如果晚餐時間很晚，睡前還吃東西，或鹽分攝取比較多，體液就更容易增加，鼻腔黏膜就會出現充血與腫脹。

張家銘建議，改善鼻塞可「3方向」生活習慣改善。

第一、進食時間盡量落在白天

人體處理血糖與能量的能力，在白天比較好，到了晚上會逐漸下降。只要把吃飯時間稍微提前，血糖穩定度與睡眠品質都可能改善。

第二、讓晚餐變得簡單而清爽

晚餐如果太鹹、太甜或份量太多，身體在夜間就需要花更多力氣調整。鹽分攝取太高時，體內水分容易增加；糖分過高時，血糖波動也會變大。這些變化同時出現時，鼻腔黏膜就比較容易充血，睡眠也會變得比較淺。

第三、學會觀察身體的細小訊號

不要忽略身體每天給的提醒，例如晚上鼻塞、半夜醒來、早晨精神恢復不完全，這些看似小變化，其實常常和生活節律有關。什麼時候吃飯、什麼時候休息、什麼時候讓身體進入修復狀態，當生活節奏重新回到與身體節律一致時，很多看似零碎的小症狀往往也會跟著改善。