快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

晚上睡覺容易鼻塞！ 醫教「拳頭夾腋下20秒」左右呼吸都順暢了

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人睡覺時常會遇到鼻塞的困擾。示意圖／ingimage
很多人睡覺時常會遇到鼻塞的困擾。示意圖／ingimage

隨著季節交替，許多人晚上準備入睡時，常常有鼻塞困擾。基因醫師張家銘近日分享一個簡單有效的緩解方法，只要把「拳頭夾在腋下」20秒到1分鐘，原本塞住的鼻子就會慢慢變得比較順。若左側鼻塞，可將拳頭夾在右側腋下；若右側鼻塞，則夾在左側腋下，持續約20秒到1分鐘。

在臉書粉專解釋，這其實是人體精密的生理調節在運作，因為當腋下受到壓迫時，會刺激身體的自律神經系統，交感神經活性稍微提高之後，鼻腔裡面的血管會稍微收縮，原本鼻腔裡腫脹的黏膜逐漸消退，空氣通道變得比較寬，呼吸就會感覺比較順暢。

張家銘進一步說明，很多人以為鼻塞是因為鼻涕太多，但實際上，多數時候真正的原因是鼻腔血管充血，裡頭的鼻甲像海綿一樣布滿血管，它的功能是讓吸進來的空氣可以加溫、加濕，同時過濾灰塵與微粒，一旦鼻甲充血，空氣通道就會變窄，人就會感覺鼻子塞住。

此外，張家銘更指出，「晚餐時間，會影響整個身體的節奏」。如果晚餐時間很晚，睡前還吃東西，或鹽分攝取比較多，體液就更容易增加，鼻腔黏膜就會出現充血與腫脹。

張家銘建議，改善鼻塞可「3方向」生活習慣改善。

第一、進食時間盡量落在白天

人體處理血糖與能量的能力，在白天比較好，到了晚上會逐漸下降。只要把吃飯時間稍微提前，血糖穩定度與睡眠品質都可能改善。

第二、讓晚餐變得簡單而清爽

晚餐如果太鹹、太甜或份量太多，身體在夜間就需要花更多力氣調整。鹽分攝取太高時，體內水分容易增加；糖分過高時，血糖波動也會變大。這些變化同時出現時，鼻腔黏膜就比較容易充血，睡眠也會變得比較淺。

第三、學會觀察身體的細小訊號

不要忽略身體每天給的提醒，例如晚上鼻塞、半夜醒來、早晨精神恢復不完全，這些看似小變化，其實常常和生活節律有關。什麼時候吃飯、什麼時候休息、什麼時候讓身體進入修復狀態，當生活節奏重新回到與身體節律一致時，很多看似零碎的小症狀往往也會跟著改善。

延伸閱讀

微波、穿衣…日常6大行為都中鏢 用茶包泡一小杯茶狂吞116億顆微塑膠

睡超飽不代表就是好！ 營養師點出就寢「1惡習」死亡率增48％

海歸、打工度假、Gap Year不錄用？台灣市值前10大企業人資主管說實話了

相關新聞

高齡駕駛換照5月31日上路規費50元 違者最高罰3600元

高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路，若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

農業部稱「日本不看馬鈴薯發芽」 立委批：自己敢吃再讓民眾吃

政府放寬美國馬鈴薯輸入規定，發芽時不需整批退運，外界憂心發芽馬鈴薯流入加工鏈。立法院財政委員會邀農業部、衛福部馬鈴薯輸入進行專案報告，立委林德福質疑，專家認定發芽馬鈴薯恐含龍葵鹼，政府卻放任發芽馬鈴薯入關，如何確保消費者不會受害？衛福部次長莊人祥說發芽處理係農業部主責，農業部次長胡忠一則稱自己也是國民、也重視食安，但如何把關食安需問衛福部。

衛福部曾發文建議丟棄！發芽馬鈴薯能吃？石崇良未正面答覆

政府因台美貿易協定（ART）開放美國發芽馬鈴薯不必整批退運，可去除發芽部分後進入加工廠加工。立委陳菁徽今天在立院社福及衛環委員會質詢時，拿出一篇建議民眾發芽馬鈴薯就不可食用的「衛教文章」，詢問衛福部長崇良「發芽馬鈴薯到底能不能吃？」對此，石崇良不願正面答覆，指出「不會用芽眼跟龍葵鹼濃度對應」。陳菁徽後續揭露，前述衛教文章，竟是衛福部所寫。

進口馬鈴薯採批次抽驗制 石崇良：不是「一顆顆檢查」

行政院院長卓榮泰日前宣稱進口馬鈴薯會「一顆顆檢查」引發質疑，衛福部部長石崇良回應媒體表示，現行進口食品管理制度並未要求逐顆檢驗。 石崇良指出，進口食品管理分為「檢疫」與「檢驗」兩部分，食藥署負責邊境檢驗工作。以加工用馬鈴薯為例，現行採取「批次抽驗」方式，根據風險程度抽取約2%至10%進行檢測。卓揆喊馬鈴薯「逐顆檢查」 說，石崇良否認表示我們從沒逐顆檢驗過。

鋒面逼近中 專家示警：對流系統發展 午後由北往南變天

鋒面接近中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面接近中，鋒面附近目前有看到對流系統發展（台灣北部海面），午後起由北往南各地天氣將陸續變化。

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則爆笑又心疼的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，主角是一名麵包被「空中怪盜」老鷹搶走的小男孩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。