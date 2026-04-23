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月收6萬！一家三口暑假遊日5天「預算5萬」 旅遊達人喊難：別去環球影城

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人蓋瑞哥分享，有讀者向他傾訴，全家出國旅遊對目前的生活來說相當遙遠，引發不少網友熱議。示意圖／AI生成
旅遊達人蓋瑞哥分享，有讀者向他傾訴，全家出國旅遊對目前的生活來說相當遙遠，引發不少網友熱議。示意圖／AI生成

不少家庭的父母平時工作繁忙，孩子也多半只有寒暑假才有空檔，再加上預算有限，要安排全家出遊往往受到諸多限制。旅遊達人蓋瑞哥分享，有讀者向他傾訴，全家出國旅遊對目前的生活來說相當遙遠，引發不少網友熱議。

蓋瑞哥在臉書粉專分享，一名讀者與太太為雙薪家庭，育有一名就讀幼稚園的女兒。由於工作因素，夫妻僅能在暑假安排旅行，但偏偏暑假正值旅遊旺季，機票與住宿價格高昂，令他不禁感嘆，帶家人到日本旅遊變得相當困難。

該讀者表示，夫妻兩人合計月收入約6萬元，扣除台南2萬元房租，以及保險、水電與日常開銷後，每月最多僅能存下1萬元，且已相當吃緊。一旦出現額外支出，例如家電維修或紅白帖，幾乎無法存錢。目前家庭緊急預備金約為20萬元。

他原本打算帶孩子前往大阪環球影城，但查詢高雄出發的機票後發現，暑假期間傳統航空票價1人約1.8萬元，廉價航空也需約1.2萬元。若規劃5天行程，加上早去晚回的機票、住宿、餐飲及樂園門票等費用，總花費約落在7至8萬元之間。然而，他希望能將預算控制在5萬元內，坦言「不然辛苦一整年存下來的錢，出國一趟就幾乎歸零」。

對此，蓋瑞哥直言，一家三口赴日5天要壓在5萬元內幾乎不可能。畢竟帶著家人出遊，仍希望玩得開心、吃得滿足，難以像個人旅行那樣走「生活感」路線、長時間待在咖啡廳。他建議，若預算無法提高，就只能縮短旅遊天數，或放棄像環球影城這類高價門票的景點，才較有機會達標。

貼文曝光後引發網友討論。有網友認為，若出國是重要人生目標，可以考慮改在平日或日本淡季請假前往，整體成本會比暑假低許多；若仍無法接受，「那是單純的想抱怨而已」。也有人指出，以兩人月收6萬元、房租2萬元的情況，生活負擔本就沉重，建議先提升收入或調整居住成本。

另有網友提出替代方案，「富國島也是遊樂園」，前往東南亞國家旅遊，費用相對親民。對此，蓋瑞哥也回應，後來確實建議該讀者改考慮東南亞地區，較有機會在預算內完成全家出遊的計畫。

出國 日本 月薪 家庭

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