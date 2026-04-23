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嘉基小兒骨科推一站式超音波檢查 縮短時間減少家長奔波

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
兒童髖關節發育不良合併脫位，兩腳膝蓋位置不等高。圖／嘉義基督教醫院提供
兒童髖關節發育不良合併脫位，兩腳膝蓋位置不等高。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院今年４月通過醫策會「小兒髖關節發育不良（DDH）照護品質認證」，成為雲嘉地區首家獲證醫院，並擁有區域唯一小兒骨科團隊。延續創院院長戴德森「為愛多走一里路」精神，與9家醫療院所建立轉診網路，且一站式超音波檢查流程，縮短DDH篩檢時間減少家長奔波。小兒骨科主任陳俊和說「讓每一個雲嘉的孩子，都能在最短時間內得到最好的照顧」。

去年8月27日，有名1歲半女童因行走時右腳拖行，經陳俊和檢查後確診為右側髖關節發育不良合併脫位。團隊隨即進行復位併骨盆切骨矯正手術，術後恢復良好，同年10月15日順利拆除石膏並移除內固定裝置。此案例顯示出早期檢查與介入的重要性。

嘉基DDH照護團隊由陳俊和領軍，成員涵蓋兒童醫學部、護理部、麻醉部、復健科、個案管理師、藥師、營養師及社工師。團隊創新推出「當次就診、當次完成超音波檢查」的一站式流程，將診間與超音波室設於同一動線，家長當天即可完成評估、收案與衛教，免去奔波與預約等待的風險。

陳俊和說，髖關節發育不良若能及早發現，多能獲得良好預後。根據團隊發表於國際期刊「BMC Musculoskeletal Disorders」的論文顯示，透過全面性新生兒超音波篩檢與追蹤治療，最終手術率僅0.04%。為提升偏鄉醫療韌性，嘉基已與雲嘉9家院所簽約並建立即時通訊群組，確保高風險新生兒能迅速轉介，未來更計畫成立區域研究與教學中心，守護兒童骨骼健康。

嘉基小兒髖關節發育不良（簡稱DDH）照護團隊陳俊和醫師（前排右三）。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基小兒髖關節發育不良（簡稱DDH）照護團隊陳俊和醫師（前排右三）。圖／嘉義基督教醫院提供

手術後，重建髖關節穩定結構，讓女童走路不再拖行，且能正常跑跳。圖／嘉義基督教醫院提供
手術後，重建髖關節穩定結構，讓女童走路不再拖行，且能正常跑跳。圖／嘉義基督教醫院提供

手術前髖關節發育不良合併脫位，兩腳膝蓋位置不等高。圖／嘉義基督教醫院提供
手術前髖關節發育不良合併脫位，兩腳膝蓋位置不等高。圖／嘉義基督教醫院提供

團隊 醫院 嘉基

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