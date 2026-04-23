英國2009年後出生終身不得買菸 石崇良：評估研議

英國通過世代禁菸令，2009年後出生者終身不得買菸。衛福部長石崇良表示，透過禁菸場所等措施，成人吸菸率已大幅下降，是否引入世代禁菸仍須社會共識，國健署將進一步研議。

根據外媒報導，英國國會於當地時間21日通過「世代禁菸」的重大法案。根據新法規定，凡是在2009年1月1日之後出生的民眾，未來將被永久禁止購買菸品，待英王查爾斯三世完成批准程序後，法案便可正式生效。

石崇良今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會全體委員會議，針對「脆弱家庭兒少支持服務及兒少保護個案處遇之跨體系協作與銜接機制檢討」進行專題報告、備詢，他在會前接受媒體聯訪，被問到英國通過世代禁菸令，台灣是否可能跟進。

石崇良表示，菸品已被公認為致癌物，即使只是非常少量吸菸，仍然具有致癌風險。近年來，確實有幾個國家採取世代禁菸政策，除了英國之外，紐西蘭也針對某一年代出生的人禁止吸菸。

石崇良認為，過去台灣在菸害防治方面表現也相當不錯，成人吸菸率已大幅下降，同時也制定禁菸場所等各項管制措施，成效顯著。至於是否要引入世代禁菸的概念，需要進行社會討論、凝聚共識，將交由國健署進一步研議。