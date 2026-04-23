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響應世界地球日！遠雄推永續教科書 將空間活化與建材再造帶入校園

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

全球永續發展受到疫情、與地緣政治衝突挑戰，如何將永續轉化為可擴散的影響力，成為社會以及企業關鍵課題，遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，重新定義建築與環境的價值，更將概念分享至公共平台提供教學使用。

永續教科書計畫以遠雄「BEONE未來共生基地」為案例，該基地由舊有SPA與健身俱樂部活化再生而成，在保留原有結構的前提下，透過建材再利用與永續設計，結合藝術與文化轉譯，重新詮釋建築與環境的共生關係，透過實務經驗，轉化為符合學校教學需求的「永續教科書」，協助學生理解循環經濟如何在真實生活與城市中運作，並建立可被教育體系長期使用的示範模式。

集團永續長暨文教公益基金會執行長楊舜欽表示，「BEONE不只是一個場域，更是一套可被學習與複製的永續教育模型。我們不只把永續做成教材，更希望學生能真正動手實踐，從觀察到改造，再延伸至日常生活。

遠雄表示，「永續教科書」教案於4月完成製作，並上架至地球解方平台，透過教育系統擴散至全台校園，提供全台學校免費下載應用，讓企業永續實踐走入課堂，除教案內容擴散至超過200位關注永續議題的專業教師社群，更將與10所永續同行學校共同合作，實際將教案內容應用於校園教學。

遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供
遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

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遠雄響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，分享給教育現場。圖／遠雄提供

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