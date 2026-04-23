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護台「斬颱刀」曝光！蕭美琴轉發太空照 台灣命脈震撼萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
林琪兒在執行首次任務時，於國際太空站上拍攝台灣，畫面相當震撼。 圖／取自X（@astro_kjell）
林琪兒在執行首次任務時，於國際太空站上拍攝台灣，畫面相當震撼。 圖／取自X（@astro_kjell）

近日一張從太空拍下的台灣照片在網路上引發討論。這張照片是由「台灣出生」的NASA太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）在執行首次任務時，於國際太空站上拍攝。從外太空俯瞰台灣，畫面相當震撼，網友紛紛讚嘆「實在太美了」。

最近林琪兒造訪台灣，並由副總統蕭美琴接見。蕭美琴隨後在臉書分享這張2015年的舊照，並寫道「從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，我們如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任」。

蕭美琴也表示，面對氣候變遷與地緣政治等多重挑戰，台灣持續強化國安、能源與醫療等關鍵基礎設施，同時推動永續轉型，朝成為國際可信賴夥伴的目標前進；而永續從來不是單打獨鬥，仍需要大家一起努力，守護家園，為下一代創造更有希望的未來。

台副總統蕭美琴（右）21日接見美國太空總署太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）。（台總統府提供）中央社
台副總統蕭美琴（右）21日接見美國太空總署太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）。（台總統府提供）中央社

文章曝光後吸引上萬人按讚。不少網友注意到照片中清楚可見的中央山脈，紛紛留言「這視角的TAIWAN實在太美了」、「真的很像一條徜徉在海洋的鯨魚」、「終於體會海鯤號的命名」、「見到淡水河口和護國山脈了，好感人的畫面」、「台灣真的在發光」，但也有人認為「這照片台灣的大小比例有點離譜」、「這比例看就知道是假的」。

林琪兒是首位台灣出生的太空人，1973年生於台北，父親為駐台美國空軍、母親為台灣人。他擁有醫學博士背景，長期投入航空醫學研究，並於2009年、36歲時入選NASA太空人，之後兩度登上太空站、擔任任務指揮官，也多次從太空拍攝台灣並分享。

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會提供）中央社
美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會提供）中央社

根據美國在台協會說明，林琪兒這次在4月21日至25日訪台，除了拜會高層，也會走訪各地交流，並參訪國家太空中心等單位，希望促進科技合作，同時激發更多年輕人投入科學與工程領域。

蕭美琴 林琪兒

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