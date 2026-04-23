邊境抽驗2%打臉卓揆？ 石崇良：馬鈴薯發芽與毒性沒有絕對相關

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱要求「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，被外界質疑為天方夜譚。衛福部今天提交立院針對馬鈴薯食安把關書面報告，也隻字未提「逐顆查驗」。衛福部長石崇良今天表示，食藥署負責馬鈴薯龍葵鹼、農藥等抽驗，採「抽批查驗」、需本於科學根據，「沒有逐顆檢驗的問題」。

石崇良說，他先要澄清，進口食品於我國邊境把關，分為檢疫、查驗2部分，食藥署主責查驗，以加工用馬鈴薯為例，食藥署會針對每次進貨，抽驗2至10%，檢驗殘留農藥、重金屬、龍葵鹼等物質，如超過標準，將要求整批退運，無法退運者必須整批銷毀；農業部主責檢疫，負責馬鈴薯外觀檢視，並排除可能引發病蟲害的情況，卓揆所指是農業部「外觀檢視」馬鈴薯是否發芽部分。

「食藥署執行邊境查驗，通常不是逐顆檢驗。」石崇良說，現行針對進口馬鈴薯，在邊境抽驗比率，先採一般抽批，依風險程度不同抽驗2%至10%，若揪出超標，將依法提高抽驗比率為20％至50%，如還有疑慮品項輸入，則再提高抽驗比率，最高可逐批查驗，這是過去一向的做法，每次檢驗時效約落在3天左右。

政府放寬進口馬鈴薯規範，已在國內引發「發芽馬鈴薯之亂」，有民眾聲稱吃發芽馬鈴薯並無疑慮；毒物專家則指出，發芽馬鈴薯含龍葵鹼機率高，民眾攝食量每公斤2至5毫克便可能出現毒性，說法莫衷一是，讓民眾無所適從。對此，石崇良說，龍葵鹼濃度高低，「與發芽與否沒有絕對關聯性」，因此食藥署把關時，也並非是根據發芽與否，而是直接檢驗龍鹼。

衛福部於書面報告中說明發芽馬鈴薯處置流程，若經農業部檢疫，發現馬鈴薯有發芽問題，將先由農業部監督業者剔除發芽的「整顆馬鈴薯」，再由衛生單位抽驗檢測龍葵鹼，若經檢驗不符規定，「需整批銷毀」；至於整體邊境防控，食藥署進行食品輸入查驗，是依產品風險進行抽樣檢驗，項目包括農藥殘留、重金屬及龍葵鹼等項目，如檢驗不符規定，也將要求產品退運或銷毀。