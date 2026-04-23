快訊

中國高德地圖掌握台灣紅綠燈倒數「零誤差」！運作原理靠它 數發部擬禁用

MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

台北凹陷區是它？松山高中旁老電梯公寓免百萬 網：5年後不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本江之島示意圖。圖／ingimage
日本江之島示意圖。圖／ingimage

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則小男孩被老鷹搶食的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，讓人覺得有趣又心疼。

影片中，小男孩正津津有味地享用菠蘿麵包，才剛咬了兩口，沒想到一隻老鷹突然從天而降，以迅雷不及掩耳之勢叼走他手上的麵包。小男孩先是愣住，隨即轉頭抱著媽媽大聲哭訴，讓人既心疼又忍不住噗哧一笑。

原PO將影片上傳後，瞬間吸引310萬次瀏覽，網友留言如潮水般湧入。有網友笑到噴飯，留言：「弟弟滿臉寫著：我是誰？我在哪？我的麵包呢？」

網友們不僅對小男孩表示同情，也紛紛分享自己被「空中搶匪」偷食的經歷。一位網友哭訴：「我的起司漢堡被搶走了，但我奮力反擊，結果手上全是血！」另一人則表示：「我的漢堡肉餅被偷了，手上只剩下一個沒有肉的麵包，心痛到不行。」更有網友回憶起在京都鴨川三角洲的驚悚遭遇：「那些老鷹專挑小孩子下手，小孩的食物先被搶，大人的也跟著遭殃，甚至有人臉頰還被刮傷！」

還有日本網友幽默地表示：「這老鷹是特種部隊退役的吧？完全精準打擊！」、「去江之島或鎌倉，這根本是每天上演的日常啊！」

事實上，江之島早已設置警告牌，提醒遊客注意天上的老鷹，但仍有不少人因此成為「空中搶劫」的受害者。針對此事件，有專家建議遊客在海邊或空曠處享用美食時，務必提高警覺，避免成為下個目標。

江之島 老鷹 麵包 日本

相關新聞

邊境抽驗2%打臉卓揆？ 石崇良：馬鈴薯發芽與毒性沒有絕對相關

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱要求「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，被外界質疑為天方夜譚。衛福部今天提交立院針對馬鈴薯食安把關書面報告，也隻字未提「逐顆查驗」。衛福部長石崇良今天表示，食藥署負責馬鈴薯龍葵鹼、農藥等抽驗，採「抽批查驗」、需本於科學根據，「沒有逐顆檢驗的問題」。

說好的鋒面呢？粉專1張圖曝真相：該來的雨不會缺席

說好的鋒面呢？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「別急，雨還是會來的」，根據最新監測資料，這波鋒面雲系移動速度比預期稍慢。東段（朝日本方向）推進較快，但西段目前仍滯留在華南上空，因此台灣開始降雨的時間會稍微延後。

鋒面即將抵達台灣 北中南影響時程曝 粉專示警：雲雨帶發展快速隨機性

春雨鋒面逐漸逼近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地開始下雨的時間點稍有不同，北部上午開始，中部則是中午前後，南部、東部傍晚起有雨。今天入夜後至明天白天是這波鋒面降雨高峰期，全台容易雷陣雨。雷雨帶發展旺盛時，留意劇烈天氣。

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則爆笑又心疼的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，主角是一名麵包被「空中怪盜」老鷹搶走的小男孩。

高鐵不環保？他質疑車廂打翻咖啡用衛生紙擦 清潔人員曝不用拖把原因

在搭乘大眾運輸工具時，應時刻注意飲料或咖啡是否有打翻風險，以免造成清潔人員的困擾。一名網友發文，稱他在搭乘高鐵時有旅客打翻咖啡，高鐵人員的處理方式是用衛生紙擦拭，他質疑浪費紙「不環保」，對此，有曾經擔任高鐵清潔人員的網友說明清潔的SOP，並指出高鐵列車本身並沒有拖把，最有效的方式只能用衛生紙來擦。

不太移動的對流雲 鄭明典：看到這樣的對流特徵 要關心天氣變化

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，並標出南海一帶的對流雲團，他表示，圈起來的地方持續有強對流發展，雲頂出現紫色區塊。「不太移動的對流雲」，幾乎是由一個定點出現，然後往東飄，飄沒很遠就消散。雲持續的生成和消散，雲是在飄動，但是整個雲團的位置幾乎不動，這是看「雲」和看「雲團」的差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。