精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則小男孩被老鷹搶食的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，讓人覺得有趣又心疼。

影片中，小男孩正津津有味地享用菠蘿麵包，才剛咬了兩口，沒想到一隻老鷹突然從天而降，以迅雷不及掩耳之勢叼走他手上的麵包。小男孩先是愣住，隨即轉頭抱著媽媽大聲哭訴，讓人既心疼又忍不住噗哧一笑。

原PO將影片上傳後，瞬間吸引310萬次瀏覽，網友留言如潮水般湧入。有網友笑到噴飯，留言：「弟弟滿臉寫著：我是誰？我在哪？我的麵包呢？」

網友們不僅對小男孩表示同情，也紛紛分享自己被「空中搶匪」偷食的經歷。一位網友哭訴：「我的起司漢堡被搶走了，但我奮力反擊，結果手上全是血！」另一人則表示：「我的漢堡肉餅被偷了，手上只剩下一個沒有肉的麵包，心痛到不行。」更有網友回憶起在京都鴨川三角洲的驚悚遭遇：「那些老鷹專挑小孩子下手，小孩的食物先被搶，大人的也跟著遭殃，甚至有人臉頰還被刮傷！」

還有日本網友幽默地表示：「這老鷹是特種部隊退役的吧？完全精準打擊！」、「去江之島或鎌倉，這根本是每天上演的日常啊！」

事實上，江之島早已設置警告牌，提醒遊客注意天上的老鷹，但仍有不少人因此成為「空中搶劫」的受害者。針對此事件，有專家建議遊客在海邊或空曠處享用美食時，務必提高警覺，避免成為下個目標。