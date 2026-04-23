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春雨鋒面下午抵達 雷雨由北至南轟全台 明起有感降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下半天起，隨著鋒面逐漸抵達並通過台灣，後續再接續東北季風南下，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
下半天起，隨著鋒面逐漸抵達並通過台灣，後續再接續東北季風南下，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

今天起天氣將有明顯變化。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天鋒面逐漸接近，台灣仍處於鋒前西南風環境，各地氣溫持續偏暖，天氣也相對較穩定，普遍為晴到多雲天氣，各地高溫約27至33度、低溫約21至25度。不過下半天起，隨著鋒面逐漸抵達並通過台灣，後續再接續東北季風南下，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定，出現短暫陣雨或雷雨，這樣的天氣型態持續影響至明天。

他說，今晚至明天白天，大氣環境不穩定度提高，容易有局部較強對流發展，並可能伴隨瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等劇烈天氣。受降雨及東北季風影響，明天各地氣溫將明顯下滑轉涼，中北部至東部高溫約22至24度，南部高溫約25至29度，低溫約19至22度，與今日相比會有明顯溫差。

周六台灣持續受東北季風及華南雲系影響，各地仍為陰有短暫陣雨的天氣。林孝儒表示，雖然隨著鋒面減弱遠離，整體降雨強度將較前一天減弱，不過中南部地區仍需留意局部短暫雷雨的可能。

林孝儒表示，周日隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。這樣相對較穩定的天氣，大致可維持至下周三；下周四則還需再觀察是否有新一波鋒面南下帶來轉雨變化。

今天起至周六天氣較不穩定，林孝儒說，外出建議攜帶雨具，並留意局部雷雨及劇烈天氣發展。明天至周六轉涼會較有感，適時添加衣物，避免著涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫 東北季風

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