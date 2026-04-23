午後變天 台中以南周六恐雷陣雨 勞動節連假天氣曝光

天氣即將明顯轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天午後至明天鋒面及東北風影響，周六東北風及水氣仍多，各地有陣雨，台中以南並有局部雷陣雨發生。周日清晨，高屏有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周一至下周三，大致午後零星短暫雨。觀察下周四及5月3日有受鋒面影響的機率。

近期天氣趨勢，他說，明天，受鋒面影響及東北風影響，台南以北及宜花有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨。周六東北風影響，水氣仍多，各地仍有雨，台中以南並有局部雷陣雨發生。周日清晨，高屏有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後宜花東山區及南投至嘉義山區有零星短暫雨。下周一至下周二，午後宜花東山區及竹苗山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，午後彰化以北及宜花東有零星短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。下周四，午後受鋒面影響，西半部及宜花有局部雷陣雨發生的機率。

至於勞動節連續假期天氣，他說，下周五，清晨新竹至彰化及大台北山區仍有局部雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雨， 其它地區亦有零星短暫雨。下周六，午後各地有零星短暫雨。5月3日，受鋒面影響，台中以南有陣雨，午後各地有雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。