快訊

說好的鋒面呢？粉專1張圖曝真相：該來的雨不會缺席

中國高德地圖掌握台灣紅綠燈倒數「零誤差」！運作原理靠它 數發部擬禁用

MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵不環保？他質疑車廂打翻咖啡用衛生紙擦 清潔人員曝不用拖把原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看見高鐵人員用衛生紙擦拭打翻的咖啡，質疑此做法「不環保」。高鐵車廂示意圖。 圖／台灣高鐵提供
一名網友看見高鐵人員用衛生紙擦拭打翻的咖啡，質疑此做法「不環保」。高鐵車廂示意圖。 圖／台灣高鐵提供

在搭乘大眾運輸工具時，應時刻注意飲料或咖啡是否有打翻風險，以免造成清潔人員的困擾。一名網友發文，他搭乘高鐵時有旅客打翻咖啡，高鐵人員的處理方式是用衛生紙擦拭，讓他質疑浪費紙「不環保」。對此，有曾經擔任高鐵清潔人員的網友說明清潔的SOP，並指出高鐵列車本身並沒有拖把，用衛生紙來擦是最有效的方式。

一名網友在Threads發文，表示近期在搭乘高鐵時，有乘客不小心打翻咖啡，高鐵人員用一堆衛生紙擦拭，他質疑此做法非常浪費紙張，「真的很不環保」，也好奇高鐵車上是否有備用拖把。

此文一出，有一位曾在高鐵擔任清潔人員的網友回應，高鐵停靠每一站的時間非常有限，分別有5分鐘、7分鐘與10分鐘以上的版本，每個版本有不同處理方式的SOP。

該網友指出，打翻飲料或咖啡這種意料之外的狀況，通常督導會先拿衛生紙去擦，因不能耽誤到列車出發時間，所以最有效率的方式就是拿衛生紙擦、再用拖把拖地。而高鐵列車上是沒有拖把的，都是左營站或台北站的清潔人員去處理。

此外有網友透露，之所以先用衛生紙的原因在於「阻止打翻的飲品一直往後流」，清潔人員控制到一定程度後才會擦拭。等到到站後，再通報哪節車廂有打翻飲料，才會有後續的清潔人員拿伸縮桿連結拖把上車清潔。

更有內行網友指出，含糖飲料打翻通常要擦好幾次才會乾，如果直接用拖把來回擦拭，等於是把汙水在地上抹來抹去，所以第一次拖過時要將拖把擰到接近清水才能再擦，「至少要2到3支拖把才能解決」，因此如果是一大杯飲料打翻，還是用衛生紙或木屑吸乾最實在。

台灣高鐵日前推出「車廂數位客服」全新服務，旅客只要掃描座位前方網袋內「列車安全說明卡」左側QR Code，即可連結「車廂數位客服」專屬頁面，驗證後先選擇通報類型，再填寫您所在車次、車廂及座位等資訊，送出後列車長即會接收訊息並前往處理，無論是車廂噪音或飲料打翻等問題都能及時處理。

高鐵 衛生紙

延伸閱讀

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

到日本玩刷卡別當冤大頭 「按錯1鍵」恐荷包失血

新衣服到底要不要先洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

相關新聞

邊境抽驗2%打臉卓揆？ 石崇良：馬鈴薯發芽與毒性沒有絕對相關

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱要求「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，被外界質疑為天方夜譚。衛福部今天提交立院針對馬鈴薯食安把關書面報告，也隻字未提「逐顆查驗」。衛福部長石崇良今天表示，食藥署負責馬鈴薯龍葵鹼、農藥等抽驗，採「抽批查驗」、需本於科學根據，「沒有逐顆檢驗的問題」。

說好的鋒面呢？粉專1張圖曝真相：該來的雨不會缺席

說好的鋒面呢？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「別急，雨還是會來的」，根據最新監測資料，這波鋒面雲系移動速度比預期稍慢。東段（朝日本方向）推進較快，但西段目前仍滯留在華南上空，因此台灣開始降雨的時間會稍微延後。

鋒面即將抵達台灣 北中南影響時程曝 粉專示警：雲雨帶發展快速隨機性

春雨鋒面逐漸逼近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地開始下雨的時間點稍有不同，北部上午開始，中部則是中午前後，南部、東部傍晚起有雨。今天入夜後至明天白天是這波鋒面降雨高峰期，全台容易雷陣雨。雷雨帶發展旺盛時，留意劇烈天氣。

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

在台灣大家熟悉高雄柴山的獼猴搶食事件，但若你來到日本江之島，請務必抬頭注意天上盤旋的「鳶」，俗稱老鷹。最近有一則爆笑又心疼的短影音在社群平台「Threads」上掀起熱議，主角是一名麵包被「空中怪盜」老鷹搶走的小男孩。

高鐵不環保？他質疑車廂打翻咖啡用衛生紙擦 清潔人員曝不用拖把原因

在搭乘大眾運輸工具時，應時刻注意飲料或咖啡是否有打翻風險，以免造成清潔人員的困擾。一名網友發文，稱他在搭乘高鐵時有旅客打翻咖啡，高鐵人員的處理方式是用衛生紙擦拭，他質疑浪費紙「不環保」，對此，有曾經擔任高鐵清潔人員的網友說明清潔的SOP，並指出高鐵列車本身並沒有拖把，最有效的方式只能用衛生紙來擦。

不太移動的對流雲 鄭明典：看到這樣的對流特徵 要關心天氣變化

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，並標出南海一帶的對流雲團，他表示，圈起來的地方持續有強對流發展，雲頂出現紫色區塊。「不太移動的對流雲」，幾乎是由一個定點出現，然後往東飄，飄沒很遠就消散。雲持續的生成和消散，雲是在飄動，但是整個雲團的位置幾乎不動，這是看「雲」和看「雲團」的差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。