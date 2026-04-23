高鐵不環保？他質疑車廂打翻咖啡用衛生紙擦 清潔人員曝不用拖把原因

在搭乘大眾運輸工具時，應時刻注意飲料或咖啡是否有打翻風險，以免造成清潔人員的困擾。一名網友發文，他搭乘高鐵時有旅客打翻咖啡，高鐵人員的處理方式是用衛生紙擦拭，讓他質疑浪費紙「不環保」。對此，有曾經擔任高鐵清潔人員的網友說明清潔的SOP，並指出高鐵列車本身並沒有拖把，用衛生紙來擦是最有效的方式。

一名網友在Threads發文，表示近期在搭乘高鐵時，有乘客不小心打翻咖啡，高鐵人員用一堆衛生紙擦拭，他質疑此做法非常浪費紙張，「真的很不環保」，也好奇高鐵車上是否有備用拖把。

此文一出，有一位曾在高鐵擔任清潔人員的網友回應，高鐵停靠每一站的時間非常有限，分別有5分鐘、7分鐘與10分鐘以上的版本，每個版本有不同處理方式的SOP。

該網友指出，打翻飲料或咖啡這種意料之外的狀況，通常督導會先拿衛生紙去擦，因不能耽誤到列車出發時間，所以最有效率的方式就是拿衛生紙擦、再用拖把拖地。而高鐵列車上是沒有拖把的，都是左營站或台北站的清潔人員去處理。

此外有網友透露，之所以先用衛生紙的原因在於「阻止打翻的飲品一直往後流」，清潔人員控制到一定程度後才會擦拭。等到到站後，再通報哪節車廂有打翻飲料，才會有後續的清潔人員拿伸縮桿連結拖把上車清潔。

更有內行網友指出，含糖飲料打翻通常要擦好幾次才會乾，如果直接用拖把來回擦拭，等於是把汙水在地上抹來抹去，所以第一次拖過時要將拖把擰到接近清水才能再擦，「至少要2到3支拖把才能解決」，因此如果是一大杯飲料打翻，還是用衛生紙或木屑吸乾最實在。

台灣高鐵日前推出「車廂數位客服」全新服務，旅客只要掃描座位前方網袋內「列車安全說明卡」左側QR Code，即可連結「車廂數位客服」專屬頁面，驗證後先選擇通報類型，再填寫您所在車次、車廂及座位等資訊，送出後列車長即會接收訊息並前往處理，無論是車廂噪音或飲料打翻等問題都能及時處理。