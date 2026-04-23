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不太移動的對流雲 鄭明典：看到這樣的對流特徵 要關心天氣變化
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，並標出南海一帶的對流雲團，他表示，圈起來的地方持續有強對流發展，雲頂出現紫色區塊。「不太移動的對流雲」，幾乎是由一個定點出現，然後往東飄，飄沒很遠就消散。雲持續的生成和消散，雲是在飄動，但是整個雲團的位置幾乎不動，這是看「雲」和看「雲團」的差異。
鄭明典說，氣象上，稱大小在數十公里至數百公里的對流性雲團，為中尺度對流系統。中尺度對流系統的移動不是單純的「隨風飄」，但是現在的電腦模式還不太能完全掌握這個特徵，所以看到這樣的對流特徵出現，就要注意預報可能出現偏差，要多關心即時的天氣變化訊息。「圈起來的雲團距離台灣超過10個經度，不會直接影響台灣」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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