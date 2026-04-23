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鋒面即將抵達台灣 北中南影響時程曝 粉專示警：雲雨帶發展快速隨機性

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

春雨鋒面逐漸逼近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地開始下雨的時間點稍有不同，北部上午開始，中部則是中午前後，南部、東部傍晚起有雨。今天入夜後至明天白天是這波鋒面降雨高峰期，全台容易雷陣雨。雷雨帶發展旺盛時，留意劇烈天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面系統已在長江流域建立並開始東移，預計今天上午起南下抵達台灣，隨後還有華南雲雨帶接力影響。未來幾天，全台天氣將變得非常不穩定，出門務必攜帶雨具，並留意接下來的天氣變化。󠀠

今天鋒面上午抵達，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣率先出現雷陣雨，隨後雨區向全台擴散，愈晚愈不穩定。明天鋒面持續籠罩，全台各地容易有雷陣雨；東北風增強，各地氣溫略降。周六華南雲雨帶接力通過，各地依舊容易下雨；白天體感舒適，夜晚清晨轉趨涼爽。周日至下周一雲雨帶遠離，各地轉晴；偏東風環境下，白天溫暖、夜晚舒適。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這道鋒面結構完整，影響期間特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。由於雲雨帶發展快速且具隨機性，滾動式追蹤，務必提高警覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面

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