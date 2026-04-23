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鋒面+華南雲雨接力 今起3天慎防短延時豪雨 全台明起大降溫
天氣有比較明顯的變化，今天至周六鋒面及華南雲雨接續影響，有短延時豪雨發生機會。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，各地都將轉為有雨天氣，此次也會伴隨東北季風增強，帶來偏涼空氣，到下周一之前各地早晚氣溫都偏涼，東部及中部以北低溫介於18至21度之間，南高屏低溫則介於22至23度之間。而明天、周六由於雨勢明顯，各地整天氣溫都偏涼、特別是中部以北區域，一整天氣溫都不高於25度，務必適時增添衣物及攜帶雨具。
天氣趨勢，「觀氣象看天氣」表示，今天鋒面逐漸接近，中部以北地區轉為有陣雨或雷雨天氣，並有短延時豪雨發生的機率，南部地區雨勢還不明顯。明天鋒面影響並通過，西半部地區有短暫陣雨或雷雨機率，並可能造成局部大雨發生，其他地區亦有短暫陣雨或局部雷雨。周六東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
「觀氣象看天氣」表示，下一波鋒面預計下周三接近，提醒隨時序逐漸進入梅雨季，台灣附近水氣量也會漸增加，農漁民、有安排活動或上班同勤的民眾留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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