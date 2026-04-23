日本超商店員不滿客人講1句怒捶桌 台網友熱議 質疑拍攝者故意挑釁

日本社群平台出現1支超商店員和客人爭執的影片引起討論，內容為日本客人說「加熱」，而外籍店員氣憤捶桌、怒回「你要說『請幫我加熱』」，甚至走出櫃檯外、要求該名客人複誦。有台灣網友在該支影片分享在Threads，不少人質疑拍攝者故意挑釁、激怒店員，認為案情不單純。

Threads網友「vvvbavvv」分享該支影片，內容為超商店員疑似要求日本客人說敬語，他說明影片內容，客人稍微用命令的語氣叫店員「加熱食物（温めて）」，而店員生氣回覆「要加上『請』幫我加熱（温めてください）」。

他表示，現在日本人留言分為3類，一是不會特別說敬語的顧客本來就很多，不能因為這樣就生氣。二是從影片看來，顧客說話方式稍微帶有挑釁意味，再加上有錄影。顧客有可能從一開始就態度不好。三是許多做過服務業的日本人也提出很不喜歡沒禮貌的客人。也有許多過火的言論，但留言最多的是希望該超商的地區經理出來徹查。

其他網友留言，「旁邊的客人就有講ください，在日文這不算特別有禮貌，只算基本吧。温めて。跟不熟的人這樣講話聽起來有點上對下是不太禮貌沒錯」、「一堆人看不懂重點，不是敬語問題，是這這人語帶挑釁說加熱，然後ください也是最基礎的禮貌文型，跟敬語沾一點邊而已」、「好多人錯重點，不是敬語什麼的，而是温めて根本就是命令式，不太可能跟店員這樣說話吧」、「這個語感翻起來有點像『欸，加熱』。

也有網友認為，「店員的情緒有問題，但不排除之前就有被挑釁」、「雖然客人很沒禮貌沒錯，但店員情緒控管還是有點恐怖，不過影片前面可能有其他沒拍到的東西」、「我覺得他是特意在找拍影片的素材」、「我感覺那個拍影片的人是故意這樣做的」、「這是故意挑釁到店員生氣的吧？不然誰沒事買東西會一直錄影？」、「我覺得拍攝者根本知道店員的怒點，還一直故意激怒他，一直『誒？』假裝聽不懂，真的是很沒必要，店員需求講的很清楚，硬要裝傻裝半天的感覺」。

不少網友討論日本人排外情形，「影片沒頭沒尾的但我站外國人店員這邊。千萬不要小看日本人歧視的能力」、「有人很細心，看出字幕故意在店員說話打片假名」、「故意用片假名上字幕有夠沒品」、「排外到這個地步，外國人認真工作都需要尊重」、「看來排外是發自骨子裡的，渾身充滿亞洲白人的自傲」、「因為親眼目睹過日本人欺負外國工作者，這次站店員這邊」、「正常人應該會站店員那吧，結果底下留言很多日本人都在站拍攝者那？說什麼覺得店員這樣很恐怖請不要再雇用外國人了」。