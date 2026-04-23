中南部水情有解？ 春雨鋒面將至 他曝4大特徵：結構完整水氣供輸豐沛

天氣即將明顯轉變，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周最不穩定的天氣，會落在今天至周六這段期間。今天至明天上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六，則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

他說，主要特徵，有以下4點：

第1，這波春雨鋒面是有在移動的，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，則因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，換中南部及台東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。

第2，這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間。

第3，顯著降雨的同時，易有伴隨著雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的變化趨勢。

第4，由於這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入影響，3天降雨期間所累積的總降雨量，是有機會為中南部地區現有水情帶來些許的緩減效益。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。