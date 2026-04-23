聽新聞
0:00 / 0:00

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫漸降。本報資料照片
下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫漸降。本報資料照片

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中部以北有鋒前雲系移入，伴隨降水回波，有局部短暫雨。

今天上午鋒前雲系影響中部以北偶有零星降雨，各地偏暖熱；吳德榮表示，下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫漸降。台東有局部焚風，天乾物燥，應注意。北部18至30度、中部20至33度、南部20至35度、東部18至36度。

明天鋒面南下，他說，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。明天、周六各地氣溫降，北台偏涼。

吳德榮表示，周日、下周一鋒面遠離，氣溫升，天氣晴熱。下周二、下周三南方水氣逐日漸增，大氣趨不穩定；各地大致多雲時晴，偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周四至下周六期間又有鋒面接近或快速通過，因各國模式模擬不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台東 高溫 中央大學

延伸閱讀

鋒面雨帶由北往南移動 今午後恐雷雨暴襲 不排除升級短延時豪雨

春雨鋒面接近明午後變天！雷陣雨轟3天 周五北部低溫1字頭

鋒面結構厚實還在發展 水氣明顯減少要等下周日

變天前先爆熱！南部飆36度 粉專：午後2大區域恐有「暖區暴雨」

相關新聞

馬鈴薯逐顆檢查破功？食藥署：維持2%抽驗

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱要求海關「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，引來外界質疑。對於卓揆的「逐顆檢查」說，衛福部食藥署低調以對，只強調將依法在邊境實施抽批查驗，若違規情況頻繁，最重可調升抽驗比率至逐批查驗。但此說法也形同打臉卓揆承諾。

發芽馬鈴薯年恐報廢5千萬顆 環境部：擬做堆肥

台美貿易協定放寬美國進口的發芽馬鈴薯，引發龍葵鹼中毒疑慮。有立委昨於立院衛環委員會質詢時，關心大量廢棄發芽馬鈴薯的處理流向。對此，環境部長彭啓明表示，應可做生質能或堆肥。

拒絕背鍋…1600社工陳情 怒喊「卓揆踹共」

剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑兩年，引發了全國社工憤怒，昨天超過一六○○名社工集結在行政院門口，齊喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，要求閣揆卓榮泰接下萬人連署書，然行政院僅派副處長出面受理，讓社工們怒喊「卓榮泰踹共！」

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中部以北有鋒前雲系移入，伴隨降水回波，有局部短暫雨。

鋒面雨帶由北往南移動 今午後恐雷雨暴襲 不排除升級短延時豪雨

今天清晨馬祖有低雲或局部霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

花蓮近海1時26分規模4.6地震 最大震度3級

4月23日凌晨1時26分，花蓮近海發生規模4.6淺層地震，最大震度鹽寮3級，震源深度約24.7公里。此次地震有感範圍涵蓋花蓮、南投及台中等多縣市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。