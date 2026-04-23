今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中部以北有鋒前雲系移入，伴隨降水回波，有局部短暫雨。

今天上午鋒前雲系影響中部以北偶有零星降雨，各地偏暖熱；吳德榮表示，下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫漸降。台東有局部焚風，天乾物燥，應注意。北部18至30度、中部20至33度、南部20至35度、東部18至36度。

明天鋒面南下，他說，由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。明天、周六各地氣溫降，北台偏涼。

吳德榮表示，周日、下周一鋒面遠離，氣溫升，天氣晴熱。下周二、下周三南方水氣逐日漸增，大氣趨不穩定；各地大致多雲時晴，偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周四至下周六期間又有鋒面接近或快速通過，因各國模式模擬不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。