鋒面雨帶由北往南移動 今午後恐雷雨暴襲 不排除升級短延時豪雨

今天清晨馬祖有低雲或局部霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署說，今天鋒面逐漸影響，雨帶由北往南移動，中午過後北部雨勢明顯增加，隨後中部降雨亦增加，在中部以北地區皆轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，局部對流發展旺盛、伴隨雷擊及強陣風，帶來大雨或局部短延時豪雨，外出務必注意安全並記得攜帶雨具。而對於其他地區雲量亦增多，偶有短暫陣雨出現。

氣溫方面，氣象署說，今天因雲多下雨，北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及臺東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱，尤其西南風過山沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，而晚上低溫因東北季風增強，北部及宜花略下降到20至22度，其他地區為22至24度，感受稍涼一些。澎湖晴時多雲，24至29度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，21至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至21度。

明天鋒面通過隨後東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或局部雷雨。

周六東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍多，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，整體降雨到晚上後趨緩。

周日東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣減少；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周二迎風面水氣稍增多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下周四鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。下周五、下周六東北季風減弱，風向轉為偏南風至西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

氣象署說，鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。