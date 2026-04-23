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花蓮近海1時26分規模4.6地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
圖／擷取自中央氣象署網站
圖／擷取自中央氣象署網站

2026年4月23日凌晨1時26分13秒，位於花蓮縣政府東北方約4.3公里的近海，發生規模4.6的有感地震。此震源深度約24.7公里，屬於極淺層地震，釋放能量適中，搖晃感明顯，尤其在花蓮縣鹽寮地區達最大震度3級。

最大震度3級地區:花蓮縣

在花蓮縣鹽寮觀測到最大震度3級，屬於弱震，大多數民眾均能感受到明顯搖晃，室內物品擺動明顯，有碗盤門窗聲響。遇此震度時，應避免驚慌，迅速採取趴下、掩護、穩住的防震動作，盡量躲至堅固家具下方。汽車駕駛人應減速停靠，確保安全。

最大震度2級地區:南投縣、臺中市、宜蘭縣

南投縣、臺中市及宜蘭縣部分地區震度為2級，為輕震，民眾多數可感覺到搖晃，懸掛物輕微晃動或汽車輕搖。此時建議註意周遭環境，保持警覺，檢查物品是否穩固，避免因次生災害發生。

最大震度1級地區:臺東縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

臺東縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市部分地區感受到微震（1級），此等震度搖晃小，靜止時方易察覺。民眾無需過度驚慌，持續關心官方發布的相關訊息即可。

本次地震屬於淺層地震，因震源深度較淺，搖晃感較明顯，民眾應持續注意是否有餘震發生。防震期間，室內應盡量遠離窗戶，避免往危險地區聚集，車輛行駛請留意路況。地震後建議儘速確認家中水、電、瓦斯管線是否損壞，以保障安全。提醒民眾務必熟悉防震演練及地震時的「趴下、掩護、穩住」三步驟，提升自我保護能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 花蓮 花蓮縣政府

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