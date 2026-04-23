重現90年絕響「白鷺的幻想」 「客家．心．世界」致敬江文也傳奇一生

江文也一生顛沛流離，始終以音符寄託對台灣原鄉的深切思念，並巧妙融合客家音樂語彙與現代作曲技法。客委會與國家交響樂團（NSO）攜手製作的全新專輯「客家．心．世界」，昨天舉行發表會。專輯以江文也的作品為主旋律，連結其他三位不同世代的作曲家的作品，由台灣索尼音樂代理發行。28日上架數位專輯，實體專輯預計5月8日發行。

國家交響樂團表示，專輯收錄江文也手稿塵封近90年，並於2023年由NSO首演的《白鷺的幻想》，以及宏麗悠遠的《台灣舞曲》、展現困境再生意象的《小交響曲》與充滿歷史情懷的《汨羅沉流》。

「這張專輯既是對江文也的致敬，也是一次文化的展望。它提醒我們，台灣音樂不僅深深扎根於土地，更能以開放的姿態向世界發聲。」國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉表示，《台灣舞曲》是江文也最知名的作品，NSO找出在《台灣舞曲》之前的創作《白鷺的幻想》，由江文也的女兒交給NSO，並由NSO進行世界首演。

此一計畫也邀來年輕一代作曲家，以江文也的音樂為元素與靈感，創作出各種不同色彩的精彩作品。包括陳可嘉以《北京點點》為靈感延伸與再創造的《島嶼迷夢》、林京美描繪江文也晚年生命回望的《凝．憶》，以及李元貞取材自《阿里山的歌聲》創作的《思想—阿里山的歌聲》，並收錄以美濃文化為核心、融入客家八音與山歌元素的《美濃之道》。

林京美表示，作品《凝．憶》是一個朦朧裊繞的意象，描述江文也晚年的回憶，以及他漂泊的一生中對於台灣的思念。」作曲家李元貞則說，創作的《美濃之道》，希望以音樂創作的方式將當地的自然景觀與與更多人分享。《思想—阿里山的歌聲》連結江文也的遺作，讓遺憾、傷痛可以被承接和圓滿。