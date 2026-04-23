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自體免疫疾病 AI試藥助甩類固醇

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
三總風濕免疫科主任劉峰誠（左起）、詹女士、胡女士透過AI精準預測結合新療法，發炎指數下降、病情穩定。記者廖靜清／攝影
三總風濕免疫科主任劉峰誠（左起）、詹女士、胡女士透過AI精準預測結合新療法，發炎指數下降、病情穩定。記者廖靜清／攝影

72歲的詹女士，同時罹患乾燥症、紅斑性狼瘡與肺纖維化，長年使用類固醇減緩發炎反應。而她3歲起即有脊椎病變，30歲又再次復發，也曾發生重大車禍，甚至49歲罹患乳癌，大大小小的手術不斷。為了不讓身體快速衰退並減少用藥，在接受創新整合療法後，發炎指數下降、病情穩定，也減少對類固醇的依賴。

80歲胡女士則是類風濕性關節炎患者，治療兩年後，關節疼痛幾近消失，生活品質顯著提升。

自體免疫疾病長年困擾全球患者，從類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡到乾燥症，治療期漫長，療效更常難以預測，承受身心煎熬。三軍總醫院風濕免疫團隊宣布一項結合人工智慧（AI）與創新療法的突破性成果，有望大幅縮短治療摸索期，協助部分患者成功擺脫類固醇依賴。

三總內科部風濕免疫科主任劉峰誠團隊，歷時5年分析逾1,500例全血檢體，建立三大AI預測指標，可在短短14天內預測患者對藥物的反應，準確率高達90%，讓治療從傳統「試錯模式」邁向精準預測。他強調，精準醫療也包括了精準用藥，讓患者在正確時間內選用最適合的藥物。

劉峰誠指出，過去自體免疫疾病常需3至6個月試藥，約三成患者效果不佳，期間病情甚至可能惡化。透過AI模型輔助，醫療團隊能更快找到適合的治療策略，大幅提升治療成功率與效率。三總創新整合療法的相關研究成果已發表於國際期刊，並取得台灣發明專利與多項國際獎項。

除了AI預測，團隊進一步整合「氫分子修復技術」，建立診療一體的新模式。研究發現，氫分子可選擇性中和體內毒性自由基、降低發炎反應，並穩定免疫細胞功能。搭配維生素C的抗氧化效果，加速身體組織修復，有助恢復免疫平衡。臨床案例顯示，已為多位患者帶來顯著改善，包括80歲類風濕性關節炎患者。

劉峰誠強調，自體免疫疾病本質是免疫系統「誤傷自己」，可能影響心臟、肺臟與腎臟等器官，治療關鍵在於「精準調控」而非單純壓制。未來醫療趨勢不再是被動治療，而是透過AI預測、即時介入與修復機制，讓患者在疾病初期就能找到最佳治療方向。

紅斑性狼瘡 類風濕性關節炎 免疫功能 AI

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72歲的詹女士，同時罹患乾燥症、紅斑性狼瘡與肺纖維化，長年使用類固醇減緩發炎反應。而她3歲起即有脊椎病變，30歲又再次復發，也曾發生重大車禍，甚至49歲罹患乳癌，大大小小的手術不斷。為了不讓身體快速衰退並減少用藥，在接受創新整合療法後，發炎指數下降、病情穩定，也減少對類固醇的依賴。

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