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不可逆電穿孔治療 精準切除攝護腺癌

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
攝護腺癌為男性癌症前3名，65歲以上患者超過7成。圖／123RF
攝護腺癌為男性癌症前3名，65歲以上患者超過7成。圖／123RF

攝護腺癌男性癌症前3名，65歲以上患者超過7成，每年新增患者近萬人。台北榮總副院長曾令民表示，過去低風險者採積極追蹤，中高風險者需採「全腺」治療，均需切片診斷，除了早期針對攝護腺抗原PSA檢測要採樣切片外，現今可透過多參數核磁共振mpMRI協助找出疑似腫瘤位置，並運用新治療技術延緩全切除。

台北榮總泌尿部主治醫師魏子鈞說，攝護腺特異抗原過高或肛門指診異常病人，標準檢測為「採樣型」經直腸超音波指引攝護腺切片術。近來mpMRI對攝護腺影像分析效力日增，不少病人選擇mpMRI，不僅可減少不必要的切片，也能協助找出疑似腫瘤位置，甚至針對可疑病灶採用較精準「融合標的式」切片術，大幅提升診斷準確度。

PSA檢測分為低中高3種風險，魏子鈞指出，過去低風險型者採積極追蹤，且中低風險的患者占比約15%至25%，常見的治療包括海扶刀、冰凍治療等，但存在放射性膀胱炎、直腸炎等風險；現在介於攝護腺全治療（手術切除或放射粒子）與積極追蹤之間，有新的替代選項可以治療，就是「不可逆電穿孔治療」，適合中低風險者，單側且單一病灶者尤佳，需自費約50萬元，可以更精準治療。

70歲鄭先生因尿速減緩、斷斷續續、夜間多尿就醫，檢查發現攝護腺指數偏高，因對直接切片有顧忌，先行接受mpMRI檢查，顯示有一可疑病灶，為安全起見接受mpMRI融合標的式切片，發現病灶僅限於mpMRI所懷疑的範圍，其餘皆良性。因此屬於低風險攝護腺癌，積極追蹤即可。

不過，鄭先生對於僅追蹤而未治療仍有疑慮，經醫病共同協商討論，考量兼具治療目標與神經保護，去年選擇接受奈米刀手術，術後三日即移除尿管，解尿無礙後出院，持續追蹤穩定控制中。

男性 核磁共振 腫瘤 攝護腺癌

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