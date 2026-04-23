健康你我他／一天10元精神食糧 活化大腦常保清明

從小我就有剪貼報紙的習慣，擔任傳道、授業、解惑的教師後，為使教學能貼近生命、生活、品德、法治教育，更與報紙形影不離。因為報紙上豐富即時的社會實例，深入的時事分析，尤其許多啟發學生向上向善，激勵青少年見賢思齊的好人好事正向報導，都提供了源源不絕的營養題材。

我是聯合報的長年愛閱者，它的專題報導，如願景工程（現為陽光行動）深入發掘各種社會議題，激起政府與相關單位的重視與回響；而元氣、健康、家庭副刊舊報，拿去回收不值多少錢，善用它卻價值無限，我將它一箱箱寄往願意接受它給收容人閱讀的某女子監獄教化科。

這些報導除了提供清楚的健康知識與醫者仁心，每一篇好不容易被錄用的稿件，都是透過淬鍊的文筆，寫出寶貴的生活經驗，與智慧精華。涵蓋感情、婚姻、親子、職場....等見聞、體驗實例，都是既生動且真實受用的心血結晶。

每天只花10元，一個月300元，就能飽食無盡的精神食糧，累積智慧，得到大大的滿足，真的物超所值，哪是一頓300元的套餐所可比擬呢？

現在，即使網路資訊擷取方便，我仍然不改書報紙本閱讀，它既沒有藍光傷害，又能活化大腦，讓心智保持靈活清明，不論在家及出門坐捷運，或漫長的等待看診，都是我最好的陪伴。