被控冷處理 衛福部今邀社工座談

對於社工界的怒吼，衛福部社工司指出，政府重視第一線社工意見，近來已陸續調整兒少保護、收出養相關機制。為精準界定「保證人地位」，今天舉辦「公私部門協力穩定社工人力座談會」，與社工代表面對面，蒐集實務界意見。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，衛福部今邀集全台八家社工工會等第一線社工代表，以及大專校院社工相關系所教授，開會研商，希望透過精進薪資制度、強化分級訓練與督導支持、完善職涯發展機制、提升職場安全等方式，提供穩定且具支持性的社工執業環境。

至於「保證人地位」認定及責任範圍，楊雅嵐指出，這涉及法律體系與專業實務，衛福部將擇期邀集法律、社會工作及實務界代表進行跨域研商，釐清制度定位與責任邊界，作為後續制度精進與相關規範調整依據，盼促成社工專業與司法體系間對話。

「兒少保護與家庭支持工作具高度複雜性，有賴跨體系合作與資源整合，非單一專業或個人可承擔。」楊雅嵐強調，政府將持續強化社會安全網量能，加強風險分擔機制，避免責任過度集中於第一線工作者。

對此，高雄市社工工會秘書長郭志南卻覺無感，他說，「政府根本不在意社工」。社工團體多次至衛福部陳情抗議，提出職業傷害調查結果，始終未獲衛福部正面回應，政府高層從未正視社工界訴求，也不曾討論社工職責畫分。

剴剴案發生後，政府將收出養必要性評估收回由公權力執行，但這只是從民間社工轉由專責脆弱家庭的社工評估。至於是否給足資源及支持？恐需打一個大問號。