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資深社工泣 怕被「國家大老闆」犧牲

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

一千六百多名社工行政院前抗議，要求國家負起保證人責任，別讓社工擔責。高雄市社工工會代表、任職逾廿年的社工「阿雀（化名）」致詞時泣不成聲地說，想繼續擔任社工，但近年社工被告、被獵巫，被「國家大老闆」當成擋箭牌，心想「要不要先存保證金，才繼續當社工。」

這廿多年來，阿雀工作時總是騎車至個案家中、學校、醫院，訪視關懷，再回到辦公室撰寫記錄，假日則積極參加在職訓練、會議，支持她走下去的信念是「相信社會存在公平正義」，而盡力協助，但也清楚社工不是神，願努力做有溫度的人，傳遞愛力量。

「前面沒有路時，我就設法開路。」阿雀說，牢記師長教導，「滴水穿石，成功不必在我」，即是短期看不到個案具體改變，但仍持續努力。投入社工後，多次遭遇職涯低潮，但身旁不少社工友人，即使車禍骨折、罹癌化療，仍積極訪視個案，為弱勢家庭伸張正義，就常轉念，相較之下，自己委屈、難過，根本不算什麼。

阿雀始終相信清苦家庭成員是有機會、有能力翻轉困境，走出陰霾，為此，她始終真心以對，但最近二年來，社工反倒成為弱勢族群，被上銬、被告，成為眾多網友的獵巫對象，風險愈來愈多，讓她開始思考「要不要先存保證金，再繼續當社工」。

她表示，在看到社工雙手被上銬的畫面時，有如一場「震撼教育」，擔心自己萬一出事，會不會被「國家大老闆」推出去當擋箭牌？那時該如何自救？難道只能向媽祖、天上的爸爸祈求嗎？社工是國家政策執行者，政府應當基層社工最堅實後盾，但現行制度，卻讓社工扮演著犧牲的角色。

社工 行政院

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