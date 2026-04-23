拒絕背鍋…1600社工陳情 怒喊「卓揆踹共」

剴剴案陳姓社工被依過失致死判刑兩年，引發了全國社工憤怒，昨天超過一六○○名社工集結在行政院門口，齊喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，要求閣揆卓榮泰接下萬人連署書，然行政院僅派副處長出面受理，讓社工們怒喊「卓榮泰踹共！」

「國家要道歉，制度要改變」、「政策亮點是詐騙，制度改革要全面」、「重大會議要一線，現場經驗要看見」口號，台北市社工工會副理事長沈曜逸帶領著現場社工高呼口號，他強調，社工團體多次赴衛福部陳情，卻被冷處理，社安網破洞，這需跨部門承擔責任，政府應出面道歉，向社會釐清案發原因，「別讓社工成為替罪羔羊」。

剴剴案陳姓社工遭判刑兩年，不得緩刑，逾一六○○名社工集結行政院門口，高喊「國家才是兒少生存權益保證人地位」，要求政府出面道歉，讓社會大眾瞭解案發原因，「別讓社工成為替罪羔羊」。記者邱德祥／攝影

台灣社工教育學會常務理事張菁芬出面遞交陳情書，她表示，短短不到五天，連署人數超過萬人，顯見社工心情激憤。這次訴求重點為司法審理社工案件時，應深入了解國內公私部門社工處境與實務現況，多方聽取各界對職權界線意見，政府應扛起系統失靈責任，針對重大社會事件系統性檢討，從源頭防漏補強。

社工團體昨天齊聚在行政院前陳情，遞交萬人連署書，強調「社工是助人者，不是刑法上的保證人」，以及國家才是保證人地位的物件給行政院。記者邱德祥／攝影

行政院內政衛福勞動處副處長賈裕昌表示，政院已要求衛福部傾聽基層社工聲音，盡速開會研議，並做出具體回應。

對此，沈曜逸回應，副處長層級過低，行政院此舉令人難堪，讓社工失望，盼卓院長盡快出面，一個月內提出具體措施，給工會交代。

花蓮社工工會理事黃浚嘉表示，社工在乎的是社會正義是否落實，當生命再次殞落時，國家能否承擔責任，而非讓責任層層下移。社工發揮專業時，應獲得足夠支持，而非獨自承擔一切，目前社工資源有限、權力不足，但是仍然承擔高壓、守在前線，呼籲政府就貧窮、居住、就業、公托、早療等政策全盤改革，從源頭減少憾事。

台北市社工工會理事長陳欣涵指出，政府總拿「社安網」計畫推卸責任，高喊增聘社工、優化通報機制，訂出更多標準作業流程（ＳＯＰ）讓社工執行，但這不僅無法讓悲劇消失，而口號式政策反讓民眾誤認社安網完美無暇，在悲劇發生時，社工成為民眾悲痛出口，政府卻只躲在背後，任由基層社工遭大眾辱罵、獵巫。