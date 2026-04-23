首年碳費比預估短少 彭啓明：9成企業適用優惠費率

我國碳費制度去年上路，排碳大戶五月將首度繳納碳費，初估上繳四十五億元。至於未來是否會調升碳費？環境部長彭啓明表示，調不調升必須視執行狀況，收完第一筆碳費後再討論。他也坦言，當初訂定碳費的調升目標，執行後發現由國家訂定一個價錢並不符合市場機制，未來更傾向用ＥＴＳ總量管制排放交易。

環境部昨於立法院社福及衛環委員會進行「氣候變遷調適現況與全球調適目標接軌之推動情形」報告並備質詢。立委王育敏詢問，原本環境部預估首年碳費進帳六十億元，現在只有四十五億元，短少十五億元的原因為何？

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，徵收碳費的目的是減量，環境部提供兩種優惠方案，業者提自主減量計畫，可再區分適用每噸碳五十元的優惠費率Ａ、每噸碳一百元優惠費率Ｂ，實際送自主減量計畫的業者超過九成，其中六十幾個廠商適用優惠費率Ａ，導致估算值有落差。

不過王育敏提到，環團曾質疑自主減量計畫有三大缺失，包括缺科學依據與數據、缺透明監督機制、欠缺具體量化措施。她質疑，國際上普遍利用碳費調升作為減碳的工具，但環境部日前卻說不採取碳費調升，採取的是企業自主減量，但企業計畫如此鬆散。

彭啓明不認同有這三大缺失。他認為，企業申請自主減量計畫，就必須白紙黑字達成目標，若達不到就回到一般費率，計畫列出來的項目也都經專家審議。

彭啓明還說，碳費調不調升，要看執行狀況，預計明年可討論後年的碳費。自己更傾向用ＥＴＳ總量管制排放交易的做法。